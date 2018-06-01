​Родителям выгодно, студентам - комфортно: теперь купить квартиру дешевле, чем снимать

Ведущие ВУЗы Екатеринбурга готовятся принять абитуриентов. Будущим студентам предстоит не только успешная сдача экзаменов и зачисление, но и решение вопроса с проживанием. Родители уже сейчас подсчитывают бюджеты.

Вкладывать в образование – стоит!

Средняя стоимость обучения в год в ведущих ВУЗах Екатеринбурга – УрФУ им. Б. Н. Ельцина, УрГЮУ, УрГАХУ, УГМУ, УрГЭУ-СИНХ, – составит в среднем около 150 тысяч рублей в год.

Вклад в образование будущих профессионалов вполне оправдан. У каждого из вышеперечисленных ВУЗов за плечами почти столетняя история, а их выпускники играют важную роль в развитии современного общества.

Так, выпускниками УрФУ являются выдающиеся промышленники, политики, общественные деятели, работники научной сферы, режиссеры, писатели, журналисты, которые сделали значительный вклад в развитие не только Урала, но и России – к примеру, именно в УРФУ учился первый Президент России Б.Н, Ельцин.

Окончивших УрГЮУ молодых специалистов ждут юридическая служба и государственные посты: в разное время студентами УрГЮУ были 5 судей Конституционного суда РФ, а также последние 4 министра юстиции РФ.

Среди выпускников УрГАХУ – заслуженные архитекторы России, лауреаты международных премий в сфере дизайна и ювелирного искусства, а также целая плеяда рок-музыкантов. Кстати, главный дизайнер Первого канала тоже из числа выпускников УрГАХУ.

В числе выпускников УГМУ – не только главные врачи, но и 2 министра здравоохранения, не только академики и члены-корреспонденты РАМН, но и 1 летчик-космонавт.

Ну, а УрГЭУ-СИНХ заканчивают будущие политики и главы промышленных компаний. Некоторые из них входят в список Forbes.

Снимать или покупать?

Родители будущих экономистов, юристов, программистов и дизайнеров задумываются о целесообразном вложении денег. И если получение востребованной специальности гарантирует достойную перспективу, то аренда квартиры для будущих профессионалов выглядит необоснованной тратой.

Так, аренда стандартной 1-комнатной квартиры в среднем обойдется в 20 тысяч в месяц, 2-комнатной – в 30 тысяч. Это, в свою очередь, по истечении срока обучения (6 лет) суммарно выльется в весомые траты: 1,44 и 2,16 млн рублей соответственно. Добавьте сюда коммунальные платежи, величина которых будет зависеть не только от метража квартиры, но и от сезонности и того, поставлены ли в квартире счетчики на воду и свет и т.д.

Сама собой напрашивается покупка квартиры, находящейся в территориальной близости к выбранному ВУЗу, по цене, которая может быть сопоставима с затратами на аренду.

В случае с ЖК «Петровский» совпадают все вышеперечисленные условия. Однокомнатные квартиры здесь начинаются от 2 027 000 рублей, двухкомнатные – от 2 290 000 рублей.

Объект прошел аккредитацию у ведущих банков страны, что дает возможность оформления ипотечного кредита на наиболее выгодных для вас условиях: от 6% процентов годовых.

При этом минимальный первоначальный взнос составляет от 15% стоимости квартиры. Хотите сделать покупку еще более выгодной? Воспользуйтесь спецпредложениями. К примеру, текущей акцией на двухкомнатные квартиры (льготные условия предоставляются ПАО «Сбербанк» сроком до 12 лет со ставкой 7,4%). При первоначальном взносе от 50% стоимости жилья сумма ежемесячного платежа по ипотеке составит всего 13 000 рублей в месяц, что в разы меньше, чем оплата съемной квартиры!

Невысокую стоимость квартир объясняет тот факт, что ЖК «Петровский» находится в Верхней Пышме, городе-спутнике Екатеринбурга, который расположен в 15 минутах езды на общественном транспорте от уральской столицы. Автобус, идущий от Верхней Пышмы каждые 10-15 минут, останавливается в Екатеринбурге рядом с метро. Таким образом, суммарное время на поездку до УрФУ займет 40 минут (15 минут на автобусе от Верхней Пышмы до Екатеринбурга, 25 минут на трамвае до главного корпуса), до УРГАХУ – 30 минут (15 минут на автобусе из Верхней Пышмы до Екатеринбурга, 15 минут на метро). К слову, месторасположение ЖК «Петровский» (ул. Петрова) – имеет удобный выезд на Серовский тракт и объездную дорогу. Кроме того, в этом году ожидается запуск ветки скоростной электрички «Ласточка», а также прямой трамвайной линии, которые будут соединять Верхнюю Пышму с Екатеринбургом.

В настоящий момент к вводу в эксплуатацию готовится первый дом с собственной газовой котельной (всего проект предусматривает возведение 19 домов переменной этажности). Будущих жильцов ждут квартиры с отделкой «под ключ»: обои под покраску, ламинат, пластиковые окна с двойным стеклопакетом, металлические входные двери. В каждой квартире предусмотрены счетчики учета воды, электроэнергии и тепла, что делает стоимость коммунальных услуг более низкой. Можно сразу заезжать, не делая глобальный ремонт!

Отметим, что окончание строительства первого дома запланировано на 4 квартал 2018 года. Самое время поспешить в отдел продаж!

Проектная декларация на сайте.

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