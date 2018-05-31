​Лучшая подборка фильмов, которые вы возможно пропустили

Выходные дни каждым человеком воспринимаются по-разному, например, многие предпочитают находиться дома, ничего ни делать и никуда не выходить. Поэтому можно выбрать пару фильмов из нашей подборки, устроиться поудобнее на диване и приступить к просмотру.

Глубоководный горизонт

Сюжет фильма, трейлер к которому доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/144751/trailers, был построен на реальных событиях, произошедшие в 2010 году. Местом печальных событий стал Мексиканский залив. После прибытия на очередную работу, работники не подозревали, что больше не увидятся со своими семьями. Страшная авария на нефтяной платформе "Глубоководный горизонт" стала тому причиной. Зритель знакомится с настоящей отвагой, мужеством, тех героев, у которых перед лицом произошла одна из самых страшных катастроф мировой истории.

Живое

Шесть человек разных национальностей должны обследовать образец почвы, который им прислали с Марса. Ученые выяснили, что образец является первым свидетельством внеземного существования. Один из ученых извлекает единственную клетку из почвы и оживляет дремлющий организм. Клетка эволюционирует, превращаясь в неизведанное существо. Люди думали, что они завоевали Марс, однако у планеты совсем другие планы.



Титан

Американскому военному Рику выпал случай поучаствовать в грандиозной космической программе. Светила науки стараются создать сверхъестественных людей, которые могли бы продолжить существование на планете Титан, после гибели человечества на Земле. Однако, проводимый эксперимент над генами, приводит к совершенно неожиданным последствиям.

Моя девушка монстр

Спокойный и тихий город Сеул однажды оказался в центре невероятных событий. Гигантский монстр напал на ничем неприметный городок. Откуда появился монстр - никто не знает, но каждый его видит своими глазами. Только одна девушка Глория не придает последним событиям никакого значения: она недавно рассталась с любимым человеком, и полна собственных проблем. Однако глубокой ночью она осознает, что каким-то образом связана с чудовищем.

Портал

Молодая семья с детьми переезжает в тихую глубинку из большого города. Таинственный дом сначала принимает радушно, но потом все кардинально меняется. Никто не мог предположить, что переезд обернется встречей со страшными древними духами. Семье придется бороться за свои жизни всеми возможными способами.

Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru