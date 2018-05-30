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​В ООО «Газпром трансгаз Сургут» определили лидеров конкурса профессионального мастерства среди электромонтеров

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошел очередной турнир профмастерства среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. За звание «Лучший по профессии» боролись 21 представитель филиалов Общества. Честь своих филиалов защищали победители первого отборочного тура.

Конкурс состоялся на базе Учебного производственного центра (филиал Общества). Практическое задание включало в себя монтаж автоматического включения резерва согласно принципиальной электрической схеме.

«При выборе практического испытания мы руководствовались электрической схемой, применимой для электроборудования в филиалах Общества, требующего по технологии производства включения резерва при исчезновении напряжения на одном из вводов, - отметил ведущий инженер отдела главного энергетика Общества Александр Логвинов. - Электромонтеры 5-6 разрядов такие схемы должны хорошо знать и уметь в них разбираться». На выполнение практического задания участникам турнира определялось не более 1 часа. Конкурсная комиссия оценивала правильность и последовательность действий при сборке схемы, умение применять электроинструменты, измерительные приборы, соблюдение требований правил охраны труда при выполнении работ.

На теоретическом испытании участники конкурса отвечали на 120 вопросов на знание общих правил при работах на электроустановках, электроснабжения промышленных предприятий, порядка и условия безопасного производства работ в электроустановках. Кроме того, конкурсанты показывали навыки оказания первой помощи пострадавшему при состоянии клинической смерти на роботе «Гоша».

Победителем смотра-конкурса ООО «Газпром трансгаз Сургут» стал электромонтер Инженерно-технического центра (ИТЦ) Сергей Шевелев. Его профессионализм подтвержден на самом высоком уровне – на конкурсе профмастерства ПАО «Газпром» он вошел в число лучших электромонтеров. В тройке лидеров оказались Виталий Середниченко из Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и Евгений Головачев из Тобольского ЛПУМГ, занявшие второе и третье места.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более
6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.


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30 мая в 10:05, просмотров: 899, комментариев: 0


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