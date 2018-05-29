​Более тысячи детей отдохнут в Центре «Северянка» этим летом

Детский оздоровительный центр «Северянка» активно готовится к летнему сезону. За три смены в лагере смогут отдохнуть и оздоровиться более тысячи детей. Свои двери первым отдыхающим центр откроет уже 3 июня.

Перед летним сезоном в ДОЦ «Северянка» проведен капитальный ремонт 1-3 корпусов и коттеджей старших отрядов. Преобразились комнаты, частично заменена мебель в корпусах. Творческие мастерские и библиотека выполнены по дизайнерским проектам. Построен новый большой открытый бассейн, в котором предусмотрено две зоны: для младших и старших отрядов. Пляжную зону украсят новые фирменные зонты – теневые навесы. К летнему сезону будет организована уютная зона для уличных шахмат и специальное место для наблюдения за звездами с помощью телескопа.

«Ребят ждет активный и насыщенный отдых, - говорит начальник ДОЦ «Северянка» Николай Москальчук, - Каждая смена в лагере носит свое название: «Широка страна моя родная!», «Волшебная сила искусства», «Вокруг света за 28 дней», поэтому все лагерные мероприятия для каждого заезда пройдут в своей тематике. Запланированы традиционные мероприятия: Церемонии открытия смены, «Олимпиада», фестиваль «Танцы народов мира», конкурс «Битва хоров», «День Нептуна». Особое внимание уделено экскурсионной программе, во время которой ребята познакомятся с достопримечательностями Краснодарского края. Детям будет настолько интересно, что они забудут про свои компьютерные игры и телефоны. Так что летний сезон 2018 год планируем провести под девизом «В Северянку без гаджетов!»».

В состав педагогического отряда «Северянки» в 2018 году войдут студенты и преподаватели Мордовского Государственного педагогического института г. Саранска, которые успешно прошли курс обучения в школе вожатского мастерства.

Справка:

ДОЦ «Северянка» расположен в станице Голубицкая Темрюкского района на побережье Азовского моря в 50 км от г. Анапы. Входит в состав Федерального реестра «Всероссийская книга почета». В 2011 и 2013 годах награждена дипломом II степени в конкурсе лидеров туристской индустрии в номинации «Лучшая детская здравница». Дети проживают в комнатах по 2-10 человек, оснащенных по дизайнерским проектам. Сертификат на проживание в детских корпусах соответствует категории «А» - «3 звезды». Там имеются открытые бассейны и искусственный водоем с облагороженным островом, где обустроены места для рыбалки, отдыха и катания детей на катамаранах. Отдых в центре сочетается с медицинскими и профилактическими процедурами.