​Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Сургут» вписаны в «Спортивную элиту Сургута»

Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Сургут» вошли в «Спортивную Элиту – 2017» города Сургута. Церемония награждения лучших спортсменов-профессионалов и любителей, тренеров и педагогов за достижения и победы в 2017году состоялась в прошедшие выходные в Центре культуры и досуга «Камертон». Наград удостоены 66 лауреатов конкурса, в их число вошли и сотрудники газотранспортного предприятия.

Поздравления принимал тренер-преподаватель УСС «Факел» Руслан Садыков – он вошел в тройку лучших тренеров по неолимпийским видам спорта. А его воспитанница, чемпионка мира по гиревому спорту - Анастасия Щелкунова получила награду в номинации «5 лучших спортсменов по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр». В число призеров вошла тренер-преподаватель УСС «Факел» Елена Гусева, которая воспитала плеяду талантливых спортивных гимнасток. Она отмечена в номинации «Лучший тренер по олимпийским видам спорта». Ее воспитанницы Ксения Клименко и Александра Щеколдина награждены в номинации «Спортивные надежды».

Справка:

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудятся почти 9 тысяч человек. По статистике каждый четвертый работник активно занимается спортом, посещая спортивные сооружения Общества. К услугам газовиков – четыре спортивно-оздоровительные комплекса, конноспортивная и лыжная база, отделение мотоспорта, плавательные бассейны и спортивные залы. Физкультурно-оздоровительной работой охвачено 26 филиалов Общества, ежегодно проводится более 300 спортивных мероприятий, в которых принимают участие более 7 тысяч человек. В числе популярных видов спорта у работников Общества – спортивная гимнастика, лыжи, бильярд, настольный теннис, дзюдо, каратэ, айкидо, мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие. Контроль за соблюдением корпоративной политики в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Обществе осуществляет Управление спортивных сооружений «Факел».

ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». В составе Общества 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует системы магистральных газопроводов от Заполярного до Нового Уренгоя и до границ Омской и Курганской областей протяженностью более

6,3 тысяч км. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа почти 200 млрд куб. м. Коллектив предприятия насчитывает около девяти тысяч человек.