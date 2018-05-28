​На Сургутской ГРЭС-2 завершена капитальная инспекция парогазового энергоблока №7

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» в мае завершилась первая с момента пуска капитальная инспекция энергоблока ст. №7 ПГУ-400 МВт. Работы начались 02 февраля 2018 г. и проводились силами собственного персонала.

Необходимость подобных работ предусмотрена регламентом обслуживания парогазовых блоков. С момента их пуска в эксплуатацию в 2011 году, наработка составила 48 000,00 эквивалентных часов. Ремонт осуществлял персонал цеха централизованного ремонта филиала «Сургутская ГРЭС-2» под руководством шеф-инженеров компании изготовителя оборудования.

В 2017 году, первая капитальная инспекция выполнялась и на энергоблоке ст.№8. Полученный опыт позволил выполнить ремонт оборудования энергоблока ст. №7 более качественно, с меньшими затратами людских и материальных ресурсов.

Капитальная инспекция энергоблока ст.№7 ПГУ-400 МВт завершена согласно графика производства ремонтных работ.

ПАО «Юнипро»

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. Уставный капитал компании - 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб.

83,73% акций ПАО «Юнипро» принадлежит Uniper Russia Holding GmbH. – 100-процентному дочернему предприятию международного энергетического концерна Uniper SE.

Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 229 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5657 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).

Производство электроэнергии в 2017 году – 48,2 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 2127,1 тыс. Гкал.