Грядки онлайн: «Ростелеком» приходит на помощь в дачный сезон

Начинается дачный сезон и все радости с ним связанные, но одновременно и дополнительные причины для волнений – а все ли в порядке на даче? Как там грядки? Как чувствуют себя родители? Теперь следить за дачей и домом можно из любой точки планеты, где есть интернет. А предлагаемые решения стали доступны по цене для любого семейного бюджета, в конце концов, нервы – дороже.

Одна из самых удобных и простых в использовании систем такого рода – комплект «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Компания предлагает решения «под ключ» как для домашнего, так и для загородного видеонаблюдения с единой системой управления – на даче можно присматривать за городской квартирой, а в квартире – за загородным участком или за гаражом - двойная польза.

В комплекте для организации внешнего видеонаблюдения предлагается HD-видеокамера, которую не составляет никакого труда установить в нужном месте и подключить к Wi-Fi.

Для подключения услуги необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или активировать мобильное приложение. И все! Больше ничего не требуется – за объектом можно наблюдать хоть в круглосуточном режиме. Более того: доступны как прямой эфир, так и записи с видеокамер, так что всегда можно отмотать запись назад и разглядеть интересующий вас эпизод.

Получается универсальное устройство для умного дома и хозяина (и для хозяйки, конечно, тоже). Больше не нужно звонить соседям с просьбой проверить, «все ли у меня на даче в порядке». Достаточно включить прямую трансляцию и убедиться, что все в порядке.

Экономия и денег, и времени, и нервов - очевидны. Но сколько за это придется заплатить? До конца мая 2018 года действует специальная акция: абоненты «Ростелекома» могут получить камеру и возможность пользоваться услугой всего за 300 рублей в месяц. А можно выкупить камеру сразу – и тогда услуга будет доступна бесплатно в течение целого года. Узнать подробности можно на сайте «Ростелеком».