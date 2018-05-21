​Сургутская ГРЭС-2 поддержала синхронное плавание

20 мая в новом 50-ти метровом бассейне состоялось открытое первенство города Сургута по синхронному плаванию. Старты прошли при поддержке филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Участвовали спортсменки разных возрастных категорий: от 2000 -2003 г.р и моложе.

Соревнования были личными. Победители и призеры определялись по сумме баллов в произвольной и обязательной программах. Целью состязаний была не только подготовка спортсменов в соответствии с календарным планом, но и популяризация, и развитие синхронного плавания.

Александра Третяк, главный судья соревнований:

- Конечно такие старты дают прежде всего соревновательный опыт для участников. Но обратили внимание на трибуны? Зрители тоже проявляют интерес к таким стартам. В целом, синхронное плавание достаточно зрелищный вид спорта, который развивает и укрепляет тех, кто им занимается. Я хотела бы еще поблагодарить энергетиков за помощь. Поддержка необходима нам, чтобы ездить на старты в другие города, покупать экипировку.





Стоит отметить, что в соревнованиях дуэтов принимали участие и дети работников Сургутской ГРЭС-2. Алине Козловой (папа трудится в котлотурбинном цехе №1 Сургутской ГРЭС-2) удалось занять второе место в своей возрастной категории среди дуэтов.