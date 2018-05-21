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​На торжественную линейку в резиновых сапогах или типичные будни школы №13

Вопреки предрассудкам, связанным с этим числом, сургутской общеобразовательной школе под номером 13, можно сказать, очень повезло – с 2017 года здесь полным ходом идет плановый капитальный ремонт внутренних помещений. Уже 1 сентября школа поприветствует своих учеников в новом статусе – «Сургутская технологическая школа», на базе которой будет осуществляться подготовка ребят по техническим и инженерным специальностям. Омрачает эту радужную картину то, что в случае дождя на торжественной линейке дети будут стоять в воде – территория школы также давно требует восстановительно-ремонтных работ, однако в нынешней смете эти расходы не предусмотрены.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском округе в рамках проекта «Народная оценка качества» провели выездное заседание совместно с представителями городской администрации и департамента образования Сургута на территории средней школы №13. Поводом для встречи стало обращение родительской общественности в региональный штаб ОНФ.

«У нас не претензии, мы обратились в Общероссийский народный фронт с просьбой помочь с благоустройством. Потому что с ремонтом картина понятна – его сделают, все будет красиво. Но все остальные необходимые работы снова будут отложены в долгий ящик, - подчеркнула председатель управляющего совета школы Юлия Прокопович. - Если мы заявляем об открытии принципиально нового учреждения с заново выстроенным образовательным процессом, то потрепанный фасад школы и неровная пришкольная территория точно не станут достойным обрамлением такого образцового и уникального для города проекта, как Сургутская технологическая школа».

Также родители обеспокоены состоянием благоустройства территории, граничащей со школой: за забором – темный пустырь, на котором жители выгуливают собак, через этот участок дети каждый день ходят на уроки. Для реализации безопасного и комфортного передвижения учеников в школу, требуются обустройство освещения на пустыре, разметка пешеходных переходов с обеих сторон от школы, наличие дорожных знаков «Парковка запрещена» возле ворот учебного заведения.

«Нам надо, чтобы знаки установили, чтобы машины не ставили возле проезжей части. Дети выбегают, их невидно. К сожалению, у нас были случаи не очень хорошие. – рассказала Прокопович. – Не стоит забывать, что дети приходят в школу не только учиться, но еще и проводят большое количество времени на пришкольной территории. И сейчас движение наших детей на территории школы и по пути к ней является небезопасным».

Как отметил заместитель главы администрации Сургута Александр Пелевин, власти проблему признают и в сложившихся условиях пытаются сделать все от них зависящее, чтобы удовлетворить справедливые требования родителей. К сожалению, в городе сегодня много школ, в которых благоустройство и уличная освещенность далеки от стандарта, но средств на все образовательные учреждения не хватает. Есть территории, которые находятся в гораздо худшем состоянии – они требуют действительно срочных вложений, как детский сад «Веснушка» на Югорской, например.

«Работа над новым образовательным комплексом – это перспектива не одного года. Мы говорили об этом на презентации проекта. У нас сейчас более остро стоит вопрос по ремонту веранд в детских садах, и обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Эти вопросы первостепенные и они также требуют больших бюджетных вложений. – подчеркнул Пелевин. - От озвученных проблем с благоустройством мы ни в коем случае не отмахиваемся, и то, что можно сделать в этом году в рамках существующего бюджета, будет сделано – ямочный ремонт дорог, латание асфальта двора. Самая главная задача сейчас - запустить эту школу к 1 сентября».

Внутренние отделочные работы идут согласно утвержденного плана-графика

В рамках разработанного комплексного плана по созданию безопасных подходов к образовательным организациям, чиновники пообещали до середины июня провести обследование территории, прилегающей к 13-ой школе на предмет необходимости установки дорожных знаков и разметки, фонарей освещения - чтобы выйти на городскую думу с просьбами выделения средств на 2019-ый год.

«Мы понимаем сложности с бюджетом, но важнее всего безопасность детей, - отметил член регионального штаба ОНФ в Югре, координатор Центра мониторинга комфортная городская среда в Югре Рустем Юсупов, - То, что сегодня эта школа ремонтируется внутри – замечательно, но родители не должны переживать за ребенка по дороге в школу. Безопасность детей – забота взрослых. Недоработки в этом вопросе могут привести к плачевным последствиям, тем более, что подобных примеров в городе немало. Проект на благоустройство этого учебного заведения уже готов, значит, надо постараться найти средства для его реализации в ближайшее время», - считает Юсупов.

По результатам заседания было решено также организовать повторную встречу, чтобы коллегиально рассмотреть проект благоустройства территории школы и определить возможные пути и сроки решения существующих проблем.

Будущая «Сургутская технологическая школа» - вид на внутренний двор


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Сегодня в 17:09, просмотров: 238, комментариев: 0


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