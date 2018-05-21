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​Праздник с сединою на висках

Коллектив «Городских тепловых сетей» поздравил постояльцев «Геронтологического центра» с Днём Победы

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

«О, сколько здесь нынче красивых барышень!» — с улыбкой замечает пожилой мужчина в последнем ряду. На концерт в честь 9 Мая прекрасная половина «Геронтологического центра» надела все лучшее: нарядные кофты, крепдешиновые платочки и бусы, что обычно томятся в шкатулке в ожидании достойного повода. Как пелось в известной песне — сегодня будут танцы. Выступление вокально-инструментального ансамбля «Энтальпия», состоящего из талантливых работников СГМУП «ГТС», — важное событие для постояльцев учреждения. Впрочем, и сами тепловики всегда с нетерпением ждут возможности порадовать стариков добрыми песнями.

Снова рядом

«Мы очень рады видеть вас вновь! Приезжать к вам каждый год стало для нас хорошей традицией», — делится председатель ППО СГМУП «Городские тепловые сети» Наталья Панюхина. «Как много знакомых лиц! — продолжает она. — Для чего мы к вам приезжаем? Чтобы послушать ваши истории и поделиться своими впечатлениями. Великая Отечественная Война так или иначе затронула все семьи — и ваши, и наши. Уважаемые и любимые, мы к вам приехали в гости, чтобы поздравить вас с великим праздником и пожелать всех благ и здоровья! Мы хотим поделиться теплом наших сердец со всеми вами!»

Теплом сердец с бабушками и дедушками сотрудники «ГТС» делятся уже в юбилейный пятый раз. «Вообще, у нас старая гвардия, а наш состав остался практически прежним, — рассказывает бессменный лидер и руководитель ВИА «Энтальпия» Самвел Саакян. — Однако появился у нас и новый человек — вокалист Алексей Киселев».

Молодой солист, без всякого сомнения, усиливает команду музыкантов. «Поскольку концерт приурочен ко Дню Победы, то выбор песен был очевиден», — отмечает Самвел Володяевич. Немудрено, что большую часть выступления «Энтальпия» посвящает мелодиям военных лет: здесь и «Казаки в Берлине», и бравая «Катюша». По словам лидера ансамбля, чаще всего слушатели просят исполнить «День Победы», и в этот момент «у дедушек и бабушек прямо глаза горят!» Интересная история приключилась с «Песенкой фронтового шофера» Марка Бернеса. Самвел Саакян не без удивления обнаружил, что среди зрителей есть женщина, которая на самом деле служила шофером!

Танцуют все

Эмоций на лицах постояльцев «Геронтологического центра» множество — у кого-то бегут слезы, кто-то мечтательно улыбается.

Лиричные песни сменяются веселыми — все как в жизни. «Мы хотели, чтобы в том числе было подвижно, и чтобы люди танцевали», — поясняет руководитель «Энтальпии».

И они танцуют! Только посмотрите, как этот мужчина в самом расцвете сил, водрузивши на себя фуражку, залихватски кружится с председателем профкома «Городских тепловых сетей».

Каждый концерт — это полтора часа молодости и воспоминаний. «Это праздник памяти наших братьев, отцов, дедов, памяти вечно юных солдат, павших на фронтах Великой Отечественной Войны», — говорит конферансье мероприятия, инженер «ГТС» Марина Верходанова.

Песня жить помогает

Музыкантов отпускать не хотят. Требуют «На безымянной высоте». А еще ту самую — о простых романтиках, летчиках и девушках, которые их любят.

«Душа радуется, когда делаешь добро людям, — подытоживает Самвел Саакян. — Думаю, что для бабушек и дедушек очень важно, чтобы о них не забывали».

Приятно констатировать, что в «праздник с сединою на висках» о них действительно не забывают.

Благодарственное письмо от ветерана:

«Благодарственное письмо от ветерана Великой Отечественной Войны, отдыхающего в «Геронтологическом центре» в праздничные дни мая месяца — 9-10 числа. А 11 мая к нам приехал ВИА «Энтальпия». Концерт прошел на высоком уровне под руководством конферансье, а я, Молонов Андрей Николаевич 1928 г.р. — ветеран ВОВ — даже немного участвовал по приглашению очаровательной ведущей (фамилии я не знаю). Концерт прошел под бурные аплодисменты присутствующих, истосковавшихся по хорошим и добросовестным исполнителям. Спасибо вам, что вы нашли время подготовить и показать хорошее исполнение.

С благодарностью, Ветеран ВОВ, Молонов Андрей Николаевич — завсегдатай «Геронтологического центра».

Обращение директора СГМУП «ГТC» Василия Юркина:

Директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин:
«Мы создали ансамбль «Энтальпия» в 2012 году, чтобы отдать дань традициям старшего поколения, которое приехало в 50—60 года XX века осваивать Север. В те далекие годы на любом предприятии обязательно создавались вокально-инструментальные ансамбли.
Люди были всегда на «ты» с творчеством, были заняты общественной жизнью. И все эти хорошие традиции мы решили перенести на наше предприятие, чтобы они продолжали жить.
ВИА «Энтальпия» часто участвует в благотворительных акциях, в том числе они выступают в «Геронтологическом центре» по случаю празднования Дня Победы, Международного женского дня и Дня защитника Отечества. Силами коллектива на протяжении пяти лет разрабатывается концертная программа, с которой они и выступают перед отдыхающими центра».

Справка: Вокально-инструментальный ансамбль «Энтальпия» образовался 22 декабря 2012 года. В него входят не профессиональные музыканты, а обычные сотрудники «ГТС»: экономисты, слесари, юристы и др. В прошлом году ансамбль отметил свое пятилетие. Термин «энтальпия» означает энергию, доступную для преобразования в теплоту. Текущий состав: руководитель ВИА Самвел Саакян (гитара), Алексей Киселев (вокал), Роман Камагаев (вокал, гитара), Анатолий Климов (клавиши), Александр Рязанов (бас-гитарист).


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Сегодня в 15:52, просмотров: 288, комментариев: 0


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 15:54
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Швондер
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Сегодня в 16:33
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.

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