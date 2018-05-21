​Начало доброй традиции: в аэропорту Сургута прошел познавательный авиационный квест

Померяться своими интеллектуальными способностями и знанием истории аэропорта вызвались семь команд из различных структурных подразделений и победителей фотоконкурса «Весенний споттинг – 2018»: СПАСОП, Экипаж, Агент 003, Тыртырочка, Улетевшие, Орлы, Улет. Участникам квеста «Тайны аэропорта» предстояло пройти 9 испытаний. Каждый этап был направлен на выявление знаний, сил и смекалки. Участникам необходимо было выполнить задания как в самом аэровокзальном комплексе, так и на прилегающей территории аэропорта, поэтому приходилось проявлять не только умственные способности, но и физическую подготовку при перемещениях, ведь важно было показать лучшее время для победы.





В ходе игры участникам предстояло выполнять различные задания и отвечать на вопросы, связанные с историей и современной деятельностью предприятия, объектами, расположенными в аэропорту. По итогам увлекательных головоломок и перемещений по аэропорту лучшее время показала команда комплекса закупок «Орлы», которая сумела пройти квест за 56 минут. Второй результат в 56 минут 30 секунд показала сборная отдела организации и оплаты труда «Улетевшие».

И третье место с результатом в 1 час 3 минуты заняла команда грузовых перевозок «Улёт», которая была награждена и за лучшее фирменное оформление своей сборной. Все участники интеллектуальной квест-игры получили памятные подарки от администрации ОАО «Аэропорт Сургут», а победители – дипломы и ценные призы. В номинации «Лучшее Instagram-фото» выиграла Елизавета Васильева, участник команды Сургутского сервисного центра «Экипаж».

Авиационный квест проводился в аэропорту Сургута в первый раз, такой формат стал новинкой. Но судя по восторженным отзывам участников, квест может стать доброй традицией и проводиться ежегодно. Команды получили массу эмоций и впечатлений, это было настоящее приключение, позволяющее каждому из представителей воздушной гавани проявить свои знания и способности для получения общего результата.

Все фото с мероприятия можно посмотреть в социальных сетях по хэштегу #авиаквест_сургут.