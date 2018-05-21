​В аэропорту Сургута наградили победителей весеннего споттинга

Церемония награждения победителей конкурса состоялась сегодня в сургутском аэровокзале. На торжественном мероприятии присутствовали представители аэропорта и авиакомпаний, участники и победители конкурса.

Напомним, что десятый юбилейный споттинг проходил в Сургуте в начале марта. В нем участвовали как профессиональные фотографы, так и начинающие фотохудожники. На съемку приехали любители авиационной фотографии как из Сургута, так и иногородние из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Тюмени. Во время мероприятия участники смогли запечатлеть моменты наземного обслуживания, взлета и посадки воздушных судов. Представленные работы по итогам съемок были рассмотрены представителями конкурсной комиссии, которые выбрали лучшие работы в каждой номинации, оценив фото и видеоматериалы по таким критериям, как оригинальность решения и эстетические и технические качества.

С каждым годом количество авиационных фотографов увеличивается, расширяется география участников. Но, к сожалению, качество предоставляемых на конкурс фотографий не всегда позволяет выбрать из них самые лучшие. Так, в номинации «Лучшее фото здания аэровокзала» определить победителя не удалось, поскольку на конкурс были представлены стандартные работы, в которых отсутствовали необычные моменты, запечатленные на снимках и прочие интересные идеи.

Фото А. Соколова

Фото А. Соколова

Фото П. Березко

В остальных номинациях победителями споттинга в каждой из номинаций стали:

«Аэропорт Сургут – наземное обслуживание пассажиров и воздушных судов» - Екатерина Заикина ;

; «Лучший фоторепортаж» - Иван Ураков ;

; «Лучший видеорепортаж» - Василий Тарасов ;

; «Лучшее Instagram-фото» - Павел Березко ;

; «Лучшее фото воздушных судов авиакомпании Utair» - Антон Соколов ;

; «Лучшее фото воздушных судов «ЮТэйр - Вертолетные услуги» - Сергей Малов ;

; «Лучшее фото воздушных судов авиакомпании «Победа» - Павел Березко;

«Лучшее фото воздушных судов авиакомпании S7 Airlines» - Сергей Храпко, Дмитрий Хамитов, Ирина Пономарёва.

Обладатели призовых мест получили в подарок от аэропорта дипломы и сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале сургутского аэропорта. Специального приза от авиакомпании «Ангара» - бесплатный перелет в любой город туда и обратно по маршрутной сети перевозчика - удостоился Антон Соколов.

Победителям в других номинациях на лучшую фотографию воздушных судов были вручены фирменные подарки от авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут».

«Проведение авиаспоттинга в аэропорту Сургута стало доброй традицией с 2012 года. За это время было проведено десять споттинг-мероприятий. Интерес у участников есть, поэтому мы с удовольствием продолжим эту традицию и в следующем году», - прокомментировал директор по производству – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Сергей Прийма.

Фото С. Храпко

Фото Д. Хамитов

Фото И. Понамарева

Фото П. Березко