​В Сургуте завтра пройдет первая блокчейн конференция UGRA: DIGITAL & BLOCKСHAIN DAY 2018

19 мая в Сургуте при поддержке Фонда развития предпринимательства Югры пройдет первая блокчейн конференция «UGRA: Digital & Blockchain Day 2018».

Есть ли шансы у Югры войти в состав регионов — лидеров зарождающейся блокчейн индустрии и цифровой экономики? Как суметь воспользоваться природными преимуществами северных территорий и правильно инвестировать в инфраструктуру для развития майнинга и блокчейн-сервисов? В какие отрасли еще не поздно инвестировать сегодня? На эти и другие вопросы будут искать ответы участники конференции вместе с экспертами российского рынка венчурных инвестиций, технологий блокчейн и крипто-индустрии.

Откроет конференцию Сергей Стручков, директор Фонда поддержки предпринимательства Югры, который анонсирует инициативу бизнес-сообщества по созданию в регионе кластера блокчейн-компаний: «К сожалению, слишком много мифов и непонимания ценности блокчейн технологий для бизнеса, и многие до сих пор не различают понятия криптовалют и блокчейн. Центральный банк занимает довольно жесткую позицию относительно криптовалютных операций, нет понятного законодательства. Именно поэтому мы поддержали идею организации Конференции, где можно получить понятные ответы и развеять мифы про блокчейн и крипто-экономику».

Как отметил Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов Фонда Развития Интернет Инициатив, в 2017 году глобальный рынок ICO превзошел по объемам венчурное финансирование проектов на ранней стадии и превысил три млрд долларов. «На криптовалютном рынке начали появляться первые единороги. Например, криптоброкер Coinbase был оценен в $1,6 млрд., в августе 2017 года ему удалось привлечь $100 млн от самых известных в мире венчурных фондов, как IVP, Greylock и Battery Ventures. Новые технологии позволили значительно упростить процесс привлечения инвестиций, и каждая компания может через процедуры ICO выпустить свои токены, которые на открытом рынке могут приобрести миллионы инвесторов. Срок привлечения инвестиций сократился в разы, но одновременно это привело к резкому росту недобросовестных проектов. Сотни миллионов долларов инвесторов уже никогда не вернутся. Сегодня рынок публичных инвестиций находится в поиске баланса интересов инвесторов и предпринимателей. Задача же для России сегодня, на мой взгляд, не упустить перспективные проекты, кадры и капиталы, которые активно уходят за инвестициями в другие, более лояльные крипто-экономике страны. Известно, русские программисты сегодня работают в каждой третьей блокчейн-компании в мире, и это тоже огромный потенциал и, возможно, шанс для наших стартапов сделать прорыв на глобальные рынки. Уверен, что со временем эта политика обеспечит рост экспортной выручки, создание новых высокотехнологичных компаний и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Что нужно знать инвесторам и стартапам, инвестируя в непонятную пока токен-экономику, мы как раз и будем обсуждать вместе с участниками конференции и делиться своим опытом инвесторов».

Первая в Югре блокчейн конференция организована по инициативе самих предпринимателей, которые состоят в клубе венчурных инвесторов. Один из организаторов конференции — Тарас Криштанович, отметил, что еще в 2015 году на тренд-сессии с предпринимателями, в рамках Образовательного форума Югры, организованного Фондом поддержки предпринимательства, были впервые выдвинуты почти революционные на тот момент идеи о создании дата-центров в зоне вечной мерзлоты или представлен проект выращивания овощей за счет тепла, выделяемого серверами: «Тогда никто и слова еще такого как майнинг не знал, но проект жюри инвесторов понравился. И вот через два года мы проводим нашу конференцию, где одной из тем будет именно развитие инфраструктуры для майнинг-центров в Ханты Мансийском округе. Отмечу также, что 38% инвестиций на рынке ICO в 2017 году были проинвестированы именно на развитие технологичной инфраструктуры. Поскольку рост применения технологий блокчейн в бизнесе и собственно растущий рынок операций с криптовалютами будет требовать постоянного обновления «железной» инфраструктуры, оптимизации обработки и хранения данных».

В качестве экспертов конференции выступят:

Василий Суманов - Стартап эксперт ICO Bench, наставник успешных блокчейн проектов и автор аналитической колонки ведущего мирового издания о блокчейн Coin Telegraph (г.Москва),

Иван Ермохин - юрист, эксперт Центра «Россия-ОЭСР» РАНХИГС, эксперт по вопросам выбора юрисдикций и правовому регулированию рынков ICO (г.Москва),

Иван Петров - Исполнительный директор Исследовательского центра роботехники "Аиралаб Рус", который занимается системными исследованиями и развитием технологических решений, внедрением технологий блокчейн в разных отраслях промышленности (г.Набережные Челны),

Алексей Крылов - Директор по развитию рынка ICO компании Smart Valley, осуществляет подготовку компаний к привлечению инвестиций на рынке ICO (г.Москва),

Фёдор Емцов - Эксперт по майнинговому оборудованию и развитию инфраструктуры сложных вычислений (г.Москва),

Дмитрий Калаев - Директор акселерационных программ ФРИИ (г.Москва).

Программным директором и модератором дискуссий о развитии блокчейн технологий на конференции выступит Анастасия Тюрина, которая проводит не первое подобное мероприятие в Югре. По словам эксперта, сегодня в мире насчитывается не менее десятка успешных кейсов, когда странам и даже отдельно взятым регионам удалось совершить такой прорыв в цифровую реальность: «Посмотрите, скажем, на историю кантона Цуг в Швейцарии. Еще десять лет назад это была полупустая деревушка и одна из самых бедных территорий страны с минимальными налоговыми поступлениями. Только за последние три года в Цуге сформирован кластер из более чем 200 успешных компаний – разработчиков блокчейн продуктов, самый известный участник Crypto Valley – компания Ethereum. Результаты действий Правительства Цуга за столь короткий промежуток времени впечатляют: в 2017 году там было привлечено более 1,4 млрд.долларов инвестиций на ICO. Согласитесь, даже если мы сумеем достичь десятой части успеха Цуга, это уже будет существенный результат, которым мы сможем гордиться. Нам, как организаторам, важно создать открытую и дружелюбную атмосферу на конференции, где участники смогут задать любые интересующие их вопросы экспертам: про ограничения законов, про то, как меняет блокчейн традиционные бизнесы и зачем это на самом деле нужно, во что и как правильно инвестировать. Собственно, лозунг конференции: рассказать просто и честно, и для обычных людей, как зарабатывать в блокчейн индустрии».

Электронная регистрация участников на сайте: http://forum-ugra.ru/

Место и время проведения: 19 мая 2018 года с 10 до 18 часов, конференц-зал «СИА-Пресс», Бульвар Свободы, дом 1.

Начало регистрации в 9:00.

Контактная информация:

tel 8800 5500 846

Информация об организаторах:

Фонд поддержки предпринимательства Югры

Клуб венчурных инвесторов Югры – объединение предпринимателей с активной жизненной позицией, которые инвестируют в развитие инновационных проектов в социальной сфере и высоких технологиях

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