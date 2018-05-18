​СКОРО! Priority Pass в Сургуте!

Событие из разряда «которого все ждали». С 1 июня 2018 года держатели карт Priority Pass могут с полным комфортом разместиться в отдельном зале аэропорта города Сургута.

Новое помещение, стильное и современное, рассчитано на одновременное обслуживание до 45 пассажиров внутрироссийских рейсов. К услугам гостей нового зала – удобная и функциональная мебель, дизайнерский интерьер, мягкое освещение, чай, кофе, фуршет, а также возможность сделать заказ по меню из ресторана за дополнительную плату, ТВ, пресса, Wi-Fi и, конечно, зарядные устройства. Для пассажиров с детьми рядом с залом Priority Pass располагается просторная детская игровая зона.

Открытие Зала повышенной комфортности станет еще одним значимым шагом к улучшению качества обслуживания пассажиров Международного аэропорта Сургута.

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