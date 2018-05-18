Благотворительные ярмарки на Сургутской ГРЭС-2

15 мая в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» состоялась благотворительная ярмарка общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу». Общественники представили изделия ручной работы для украшения интерьера, игрушки, куклы и многое другое. Вырученные средства направлены на содержание и лечение животных – подопечных движения.

Стоит отметить, что в филиале «Сургутская ГРЭС-2» проходят и другие выставки-ярмарки. Так, на станцию традиционно приезжают представители студии бисероплетения «Нескучающие ручки». Изделия, которые привозят на благотворительную ярмарку выполнены руками детей с ограниченными возможностями. Все собранные средства идут на поддержку студии.

В сентябре филиал «Сургутская ГРЭС-2» ежегодно проводит легкоатлетический пробег «Сургутское кольцо». В этом году на спортивном мероприятии впервые будет организована выставка-ярмарка изделий ручной работы. Кроме того, в планах представить на суд зрителей картины и фотографии на спортивные темы.