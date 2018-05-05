Дивиденды Газпрома останутся на уровне прошлого года

8,04 рубля за акцию предлагает выплатить правление ПАО «Газпром», сохранив размер дивидендов на уровне прошлого года. Решение будет принято на Общем собрании акционеров, которое запланировано на 29 июня и пройдет в Санкт-Петербурге.

Между тем чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) в 2017 году упала до минимального значения за последние 15 лет: с 411,425 млрд рублей в 2016 году до 100,297 млрд.

«ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией с учетом необходимости сохранения высокой степени финансовой устойчивости Общества и реализации приоритетных стратегических проектов», - говорится в сообщении о подготовке к Общему собранию акционеров, опубликованному на официальном сайте компании.

Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.