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Teletrade: Мы честно выполняем обязательства

За более чем 20 лет присутствия в Средней Азии TeleTrade не изменила высоким стандартам сервиса и является одним из признанных лидеров рынка. В основе стратегии развития – корпоративные ценности, опыт и знания специалистов. Результатами усилий являются благодарность и доверие клиентов. Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова.

— Скоро в Казахстане может быть введено государственное лицензирование для брокерских (дилерских) компаний. Как вы готовитесь к работе в новых условиях?

— Надо сказать, что Казахстан в этом вопросе движется в фарватере глобальной тенденции. О госрегулировании говорят, например, и в Украине, и в Грузии. И поскольку TeleTrade – международный бренд, то, прежде всего, в каждой стране мы всегда работаем в рамках национального законодательства.

Как показывает опыт Белоруссии, России, Европейского союза, государственное регулирование в целом позитивно сказывается на отрасли. Имидж рынка Форекс только выигрывает от этого.

Так что мы с оптимизмом смотрим на грядущие изменения. Когда станут понятны новые требования закона и возникнет необходимость в получении лицензии, то мы предпримем конкретные шаги.

— В чем, на Ваш взгляд, главная особенность работы компании в Казахстане?

— Видимо, в том, что мы работаем в Казахстане. С одной стороны, нюансы, конечно же, есть, и они, кстати, вытекают, прежде всего, из характера нашего законодательства. Мы настраиваем работу подразделений, учитывая «местный колорит».

В то же время, что касается бизнес-процессов внутри компании, то здесь действуют корпоративные стандарты, которые в каждой стране в целом типичны и мало отличаются. С каждым клиентом мы работаем добросовестно. Честно выполняя свои обязательства, выстраивая долгосрочные отношения, мы получаем релевантный отклик. Клиенты награждают нас благодарностью. И это, пожалуй, самое важное.

Что в Португалии, что в Мексике, что в Кении – TeleTrade везде один и тот же. Меняются только условия, подход к клиентам остаётся один.

— Так же, как и подход к сотрудникам?..

— Да, примерно тоже самое. У меня есть возможность понаблюдать за работой коллег из других стран. В TeleTrade многие уже сделали карьеру. Энергичные и целеустремленные люди получают здесь интересную, познавательную, динамичную работу, в которой все завязано на личных показателях.

— Что, на Ваш взгляд, больше всего привлекает клиентов в TeleTrade. Три главных достоинства компании.

— История, масштаб, надежность.

— На Ваш взгляд, может ли иметь трейдерская или инвесторская деятельность специфические национальные черты?

— Я думаю, нет. Скорее всего, все зависит от уровня развития финансовых институтов в конкретном государстве, от уровня той же финансовой грамотности конкретного человека, от информированности. Национальность тут ни при чем. Намного больше значения имеет уровень образования.

— Насколько высоким является аппетит к риску среди казахстанских трейдеров и инвесторов?

— Рисковать своими деньгами никто не хочет. Большинству из нас деньги даются не так легко, чтобы разбрасываться ими. Но также понятно, что не бывает бизнеса с хорошим доходом да еще и без рисков. Поэтому все стараются минимизировать риски. Нашим клиентам, нацеленным на особо высокие прибыли, мы не устаем повторять: чем больше аппетит к прибыли, тем пропорционально выше будут риски.

— Пожалуйста, назовите самые популярные финансовые инструменты среди казахстанских клиентов TeleTrade.

— Возможно, как и во всем мире, это наиболее понятные и, так скажем, предсказуемые –EUR/USD, GBP/USD. Многим очень нравится торговать парой золото к доллару США (XAU/USD). В период большого ажиотажа вокруг криптовалют, в особенности биткоина, люди активно работали на паре ВТС/USD.

— Сегодня представителем TeleTrade на территории Республики является компания Wall Street Invest Partners. Какие услуги оказывает эта компания?

— WallStreetInvestPartners имеет 8 офисов на территории Казахстана и оказывает консалтинговые услуги. Регулярно проводятся семинары, мастер-классы. В компании ведется разработка программ дистанционного обучения. Также регулярно проводятся розыгрыши среди клиентов. Например, в этом году разыгрывается KIARioFL. В 2017 один из клиентов WSIP выиграл путёвку на двоих в Таиланд.

В Казахстане идет активная разработка государственной программы повышения уровня финансовой грамотности населения. WSIP по мере сил принимает участие в этой работе. Ведь чем выше будет грамотность, чем популярнее будет торговля на финансовом рынке, тем больше людей будут к нам обращаться.

— Ваши пожелания клиентам TeleTrade в России.

— Будьте терпеливыми и целеустремленными, работайте над собой, над уровнем своих знаний. И пусть удача сопутствует вам в каждой сделке. Больше сделок прибыльных, меньше убыточных. Всем мира, добра и отличного настроения!


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21 мая в 09:39, просмотров: 585, комментариев: 0


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