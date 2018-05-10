​Предприятие из Сургута использует итальянскую технологию для ремонта тяжелой техники

Одно из сургутских предприятий, специализирующееся на производстве металлоконструкций – «Сибирский тракт» – начало применять итальянскую технологию для ремонта и обслуживания навесных элементов тяжелой техники: ковши разных типов, стрелы кранов и других. По словам генерального директора компании Виталия Барабаша, при ремонте применяется укрепленный металл, который позволяет продлить срок службы элементов тяжелой техники.

«Для работы мы используем укрепленный износостойкий металл «Хардокс-450». Благодаря этому мы не просто ремонтируем изделия, но и укрепляем его, что существенно продлевает срок его службы. Это новая для нас сфера деятельности, но все наши сотрудники высококвалифицированны и обладают большим опытом, поэтому для них нет проблем быстро научиться работать на современных станках», рассказывает Виталий Барабаш.

Для работы с навесным оборудованием предприятие закупило итальянское оборудование и уже выполняет первые заказы.