​В сургутской компании внедряют новые технологии работы с металлом

В компании «Сибирский тракт», специализирующейся на производстве металлоконструкций начали внедрять новую технологию работы с таким трудным металлом как чугун. Об это рассказал генеральный директор предприятия Виталий Барабаш.

«Чугун считается сложным металлом, плохо свариваем и для работы с ним требуются специализированные станки и соответствующая технология. Сейчас мы закупили нужное нам оборудование, вводим на предприятии новые технологические процессы и обучаем персонал», — объяснил Виталий Барабаш.

Введение новых техпроцессов позволит компании принимать заказы на ремонт различных узлов тяжелой техники: элементов подвески, навесного оборудования и других. Оперативности добавит и изменение графика работы предприятия, благодаря которому производство станет круглосуточным.