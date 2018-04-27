​Аэропорт Сургута приглашает принять участие в конкурсе творческих работ «95 лет гражданской авиации России»

Конкурс проводится с 23 апреля по 23 мая 2018 года, в рамках празднования юбилейного года - 95 лет гражданской авиации и приурочен ко Дню защиты детей.

Желающим принять участие необходимо ознакомиться с Положением о конкурсе и направить свои работы в установленный срок.

По итогам конкурса в здании аэровокзала будет организована выставка лучших работ, а всех победителей ждут дипломы, подарки и экскурсия по аэропорту города Сургута. Церемония награждения с официальным оглашением победителей состоится 2 июня 2018 г.

Ждём ваших работ!

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке, а также на официальном сайте аэропорта и на страничке ОАО "Аэропорт Сургут" в социальной сети "ВКонтакте".