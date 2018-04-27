​Аэропорт Сургута приглашает принять участие в конкурсе творческих работ «95 лет гражданской авиации России»

Конкурс проводится с 23 апреля по 23 мая 2018 года, в рамках празднования юбилейного года - 95 лет гражданской авиации и приурочен ко Дню защиты детей.
Желающим принять участие необходимо ознакомиться с Положением о конкурсе и направить свои работы в установленный срок.
По итогам конкурса в здании аэровокзала будет организована выставка лучших
работ, а всех победителей ждут дипломы, подарки и экскурсия по аэропорту города
Сургута. Церемония награждения с официальным оглашением победителей состоится 2
июня 2018 г.
Ждём ваших работ!
Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке, а также на официальном сайте аэропорта и на страничке ОАО "Аэропорт Сургут" в социальной сети "ВКонтакте".
Бизнес молодых в Сургуте. Директор юридического центра «Пенсия тут» Татьяна Конина // 28 апреля в 13.00