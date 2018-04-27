​«Вишенка на торте» и другие радости

Вот и меня клюнул жареный петух. Был моложе, о пенсии не задумывался. Гиперинфляция бушевала в стране в 1990-е годы! А применение лишним деньгам в нашем обществе высокого массового потребления найти можно было без труда. Работодатель что-то перечислял в государственный пенсионный фонд, и на том спасибо.

И вот, ближе к пенсии, задумываться начал. Существенного капитала к концу своей трудовой деятельности я не нажил. Так, мелочёвка одна. Момент истины наступил, когда решил я посчитать, сколько государство будет мне платить на заслуженном отдыхе. И за голову схватился! Примерно 15 тысяч на все накопленные мною пенсионные баллы! Караул! Без ножа зарезали! Конечно, за оставшиеся три года трудовой деятельности я заработаю какие-никакие пенсионные баллы, но моего незавидного положения они существенно не улучшат.

И тут попался мне на глаза буклет о негосударственном пенсионном обеспечении. «Сохраняя качество жизни», - говорил мне буклет АО «НПФ «Сургутнефтегаз», этого очень хотелось бы. В рамках программы, я буду делать туда взносы, а они мне по достижении 55 лет - дополнительную пенсию выплачивать. Есть у них на сайте сервис такой: « пенсионный калькулятор » . Ввёл туда дату рождения, время начала уплаты взносов и возраст выхода на пенсию. Срок выплаты пенсии выбрал пожизненный, поскольку долголетие у нас в роду (а можно было выбрать и конкретный срок – от 5 лет и более). Дополнительную пенсию установил в размере 10 000 в месяц. Думаю, что вкупе с государственными выплатами этого хватит. Предполагаемую доходность на специальной шкале установил в размере десяти процентов годовых. Именно такой была средняя годовая доходность в фонде за последние восемь лет согласно официальным отчётам, а они проверяются Центральным банком России.

И вот калькулятор выдаёт мне предполагаемый размер взносов сроком на три года. 21 тысяча в месяц, либо 211 тысяч в год, либо 750 тысяч рублей единоразово. Что ж, есть у меня такие деньги на банковском депозите - на чёрный день. Вот только банк, даже самый лучший, не будет мне платить с такого вклада по десять тысяч в месяц. Вдвое меньше - будет, это в лучшем случае (банки первой десятки дают от силы семь процентов годовых на рублёвый депозит).

А если внесу единоразово 400 тысяч, то сумма ежемесячной пожизненной пенсии, которую фонд начнёт платить через три года, составит 5 тысяч (при инвестиционном доходе в десять процентов годовых). Опять же больше, чем на банковском депозите.

Если же вдруг передумаю, то договор можно расторгнуть и деньги вернуть. О сохранности своих пенсионных накоплений я не сомневаюсь. У фонда существенный запас прочности, многолетняя история (ред. – 23 года) тому подтверждение. К тому же с 2015 года АО «НПФ «Сургутнефтегаз» входит в систему гарантирования пенсионных накоплений граждан, которой управляет Агентство по страхованию вкладов. Надёжность очень важна для НПФ, так как это финансовая организация, которая должна обеспечить выплаты на горизонте, измеряемом десятилетиями. Так что никуда мои кровные не денутся. Я даже завещать их могу своим близким, если вдруг до пенсии не доживу.

И ещё одна «вишенка на торте» - взносы в НПФ в размере 120 тысяч рублей в год дают право на налоговый вычет. То есть сдаёшь в отчётном периоде налоговую декларацию, а тебе возвращают примерно 15,5 тысячи рублей из уплаченного в прошлом году подоходного налога. Пустячок, а приятно. Курочка по зёрнышку клюёт.

Об одном только жалею: что не задумался о такой замечательной возможности раньше. Ведь тот, кто по заданным параметрам (десять тысяч рублей дополнительной пенсии в месяц пожизненно) заключит договор с АО «НПФ «Сургутнефтегаз» за 15 лет до выхода на пенсию, должен будет вносить всего по 2 100 рублей в месяц.

Алексей Назаров, генеральный директор АО «НПФ «Сургутнефтегаз»:

- У многих наших граждан ещё не сформировалась культура создания пенсионного капитала. Нет представления о том, какие существуют финансовые инструменты для формирования пенсионного капитала и как именно это делать.

Клиент, заключивший договор негосударственного пенсионного обеспечения, - это житель Сургута или Сургутского района в возрасте старше сорока лет. Однако, чем раньше человек станет вкладчиком НПФ, тем лучше. Чем больше горизонт накоплений, тем меньшими средствами достигается заданный уровень пенсии. Возрастного ценза для вкладчиков нет.

Негосударственную пенсию клиент может забрать с инвестиционным доходом в любое время, как до момента назначения пенсии, так и после, если программа у него не пожизненная. А при накопительной пенсии (пенсионные накопления по договору об обязательном пенсионном страховании), если застрахованный не доживает до пенсии, мы все его средства с инвестиционным доходом выплачиваем его правопреемникам, которых определяет сам клиент. Фонд выплатил десятки миллионов рублей по таким случаям.

Лично я на обеспеченную старость от государства надежд не питаю и держу свои собственные пенсионные средства в НПФ. В настоящее время на моём счёте накопительной пенсии сформировалась уже приличная сумма, причём больше половины этой суммы составляет инвестиционный доход, заработанный фондом. По моим расчётам, к моменту назначения, сумма на моём счету увеличится в несколько раз только за счёт ежегодно начисляемого инвестиционного дохода.

Негосударственную пенсию от нашего фонда получает уже около 32 тысяч человек, и каждый год их количество растёт. По результатам инвестирования за 2017 год мы заработали и разместили на счета клиентов, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования, 8,6 процента годовых, а по договорам негосударственного обеспечения – 9,22 процента годовых. Такие показатели мы считаем достойным результатом. На сегодняшний день наш фонд находится в числе лидеров среди НПФ по доходности!

Заключить договор обязательного пенсионного страхования с АО «НПФ «Сургутнефтегаз» возможно в удобном для вас отделении Сургутнефтегазбанка. Для оформления договора негосударственного пенсионного обеспечения приглашаем вас в офис фонда по адресу: г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1, этаж 1, зал 2. График работы: по будням с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:42 до 14:00. Подробнее о пенсионных договорах по телефону: (3462) 55-05-77. Сайт: npf-sng.ru.

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