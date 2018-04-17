Сотрудники и гости аэропорта Сургута написали юбилейный «Тотальный диктант»

В этом году в образовательной акции приняли участие жители 1 021 города в 76 странах мира на всех шести континентах, включая сотрудников полярных станций, космонавтов на международной космической станции, альпинистов в горах Домбая и пассажиров самолетов.

Сургутяне второй год подряд могли написать диктант на одной из самых необычных площадок – в аэровокзале города. Текст диктанта читала инспектор по досмотру службы авиационной безопасности аэропорта – Елена Савостина.

Напомним, в прошлом году Сургут стал первым городом, который предоставил аэропорт как площадку для «Тотального диктанта». В этом году за нами последовали такие аэропорты, как Домодедово, Шереметьево, Толмачево, аэропорты Ростова, Иркутска и других городов. В международном аэропорту Сургута проверить свою грамотность собрались 25 человек, среди которых были и находящиеся на смене сотрудники предприятия из разных служб. Такой опыт был сегодня для многих первым и волнительным, а для некоторых диктант даже выступил дополнительным стимулом к повторению пройденного.

В 2018 году для диктанта использовался текст писателя Гузели Яхиной из ее нового романа «Дети мои», который еще не опубликован, поэтому найти его, прочитать заранее и подготовиться было невозможно. По словам участников диктанта, текст был не очень большой, но довольно сложный по части пунктуации.

Результаты «Тотального диктанта» можно будет узнать после 18 апреля на официальном сайте https://totaldict.ru в разделе нашего города.