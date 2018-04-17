Аэропорт Сургута объявляет конкурс на целевое обучение

ОАО «Аэропорт Сургут» объявляет конкурс на целевое обучение на следующих определенных квотой местах:



1) Направление подготовки: 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. Уровень образования: специалитет. ВУЗ: ФГБОУ ВПО «Московский Государственный технический университет гражданской авиации» (г. Москва).

2) Направление подготовки: 25.03.04 Организация аэропортовой деятельности. Уровень образования: бакалавриат. ВУЗ: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный университет гражданской авиации» (г. Санкт-Петербург).

3) Направление подготовки: 25.03.03 Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов ВС. Уровень образования: бакалавриат. ВУЗ: ФГБОУ ВПО «Ульяновский институт гражданской авиации» (г. Ульяновск).

4) Направление подготовки: 25.03.03 Обеспечение авиационной безопасности. Уровень образования: бакалавриат. ВУЗ: ФГБОУ ВПО «Ульяновский институт гражданской авиации» (г. Ульяновск).

5) Направление подготовки: 25.03.04 Организация аэропортовой деятельности. Уровень образования: бакалавриат. ВУЗ: ФГБОУ ВПО «Ульяновский институт гражданской авиации» (г. Ульяновск).



В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации и являющиеся учащимися одиннадцатого класса среднего общеобразовательного учебного заведения.

Претенденты должны предоставить заполненную заявку установленной формы (Приложение 2)*, а также ксерокопии следующих документов:

паспорт;

согласие родителей или опекунов, если соискатель не достиг возраста 18 лет;

заверенная учебной организацией копия классного журнала или иного документа, подтверждающего оценки за 10 класс;

справка, подтверждающая обучение в среднем образовательном учреждении;

согласие на обработку персональных данных.

Гражданин по желанию может представить другие документы, характеризующие его учебную деятельность (свидетельства, дипломы, сертификаты и др.), спортивные и иные достижения.

В отдельных случаях к участию в конкурсе могут быть допущены кандидаты, не являющиеся учащимися средних общеобразовательных учебных заведений, имеющие в соответствии с законодательством РФ право претендовать на квотируемое место. Документы предоставляются данными кандидатами сообразно целям конкурса, перечень документов не определяется.

Конкурс заключается в оценке уровня подготовки кандидатов, их успехов в учёбе.

При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов; при наличии возможности и целесообразности проводит индивидуальное собеседование.

Решения Комиссии принимаются в отсутствие кандидатов.

Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

Решение Комиссией будет принято до 15.05.2017.

О результатах конкурса, кандидатам будет сообщено в семидневный срок с даты проведения заседания Комиссии.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 10.05.2018.

Документы принимаются посредством электронной связи e-mail: adamenko@airsurgut.ru или лично с 8-00 до 17-00 ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.) по адресу: г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 49.

Служба управления персоналом. Контактный телефон: +7 (3462) 770-509

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* Скачать заявку установленной формы можно на официальном сайте аэропорта по ссылке.