Игорь Чертов: Лучшее проекты получат возможность презентовать свои предложения крупным спонсорам

В Ханты-Мансийске 10 апреля в рамках Югорского промышленного форума – 2018 Торгово-промышленная палата Югры организует «Инвестиционную стратегическую сессию». Президент, председатель Правления ТПП ХМАО – Югры Игорь Чертов в интервью рассказал о роли локализации крупного бизнеса в округе и о перспективных проектах, которые могут внести значимый вклад в развитие региона.

- Главная тема Югорского промышленного форума в этом году – локализация производства в автономном округе. Что подразумевается под этим и насколько эта тема актуальна сегодня?

- Югорский промышленный форум проводится с 2008 года. Каждый раз ТПП выступает соорганизатором и является проводником в диалоге между бизнесом и властью. Совместно с Правительством региона мы смогли многого добиться. Развиваем двухстороннее сотрудничество с предприятиями из других регионов и даже из других стран. Например, в прошлом году на площадке ТПП окружные предприниматели с компанией из Южной Кореи подписали целый ряд соглашений, касающихся медицинского туризма премиум-класса. Спустя некоторое время ЮАР выразила желание с нами сотрудничать в нефтегазовой промышленности, торговле и туризме. Через некоторое время предприниматели из Швейцарии приехали к нам, чтобы наладить экономическое сотрудничество. Безусловно, нас это не может не радовать.

Но, несмотря на достигнутые успехи, мы не намерены останавливаться. Ведь, как известно, бизнес не терпит медлительности. Потребление в Югре растет, об этом свидетельствует появление в автономном округе многочисленных сетевых торговых точек. Нуждается регион и в развитии промышленности. Но нам нужно создавать базу для собственного бизнеса: укрепить внутренний рынок, найти новых партнёров. Для этого необходимо адаптировать законодательство для более качественного взаимодействия предпринимателей и власти, что позволит многим российским и международным компаниям прийти на югорский рынок не только в качестве поставщика, но и производителя. А это уже новая корпоративная культура, стандарты качества, конкурентоспособность.

- В рамках форума Торгово-промышленная палата Югры организует «Инвестиционную стратегическую сессию». О чем, в первую очередь, пойдет речь и какие проекты будут представлены?

- Правительством Югры определены приоритетные задачи инвестиционной политики региона на 2018-2020 годы. Она направлена на модернизацию и развитие современной промышленной инфраструктуры, внедрение инноваций, а также ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. На панельной дискуссии «Инвестиционное развитие. Региональный аспект» эксперты рассмотрят стратегию развития экономики автономного округа: практику продвижения региональных инвестиционных проектов в рамках системы Торгово-промышленной палаты РФ, опыт использования механизмов государственной поддержки в инвестиционных проектах и многое другое.

На презентационной сессии будут рассмотрены проекты, ранее прошедшие предварительную экспертизу. Все программы разные, одно решение ко всем применить нельзя, поэтому к каждому будет индивидуальный подход. Экспертный совет, куда вошли представители государственной власти, крупного бизнеса и банкиры, должны выявить их сильные, слабые стороны, определить риски. Лучшее проекты получат возможность презентовать свои предложения крупным спонсорам. Для самих инвесторов сессия станет источником новых бизнес-идей и выгодных вложений.

- Что предлагают руководители проектов? За счет чего их программы будут востребованы в регионе?

- Глобальные цели преследует «Северречфлот». В ближайших планах крупнейшего окружного перевозчика – на берегу Иртыша построить многофункциональный центр «Яхт-клуб», в который войдут торговые и развлекательные площадки, лодочная станция, гостиница и многое другое. Поддержка будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и развитию туризма. Для его реализации мы сотрудничаем с Правительством Югры. Но проект дорогостоящий и требует масштабных инвестиций.

Интересный бизнес-план по созданию «Термального источника» в столице Самотлора презентуют нижневартовские предприниматели. Есть проекты по развитию региональной гидроавиации, телекоммуникаций. Также ученые нашли широкое применение торфа в сельском хозяйстве. Надеемся, что по итогам форума все они удостоятся финансовой поддержки.

Так или иначе лучшие проекты гарантированно получат сопровождение в инвестопроводящей инфраструктуре ТПП РФ, пройдут поэтапную квалифицированную экспертизу и будут представлены потенциальным российским партнерам на выставке «ИННОПРОМ-2018», а также в рамках презентации промышленного и инвестиционного потенциала Югры в Москве.

- На форуме ТПП ХМАО также планирует подписать соглашения о сотрудничестве с администрацией Советского района и с консалтинговой компанией «Альт-Инвест». В чем будет заключаться сотрудничество?

- Все верно! Сотрудничество с Советским районом будет охватывать экономическую, инвестиционную, информационную, инновационную, образовательную сферы. Как известно, в муниципалитете планируется создание крупного транспортно-логистического центра. Для будущих партнеров планируем организовывать деловые встречи с российскими и зарубежными коллегами. Презентации, выставки-ярмарки, семинары, конференции послужат комплексному развитию малого и среднего предпринимательства в районе.

Консалтинговая компания «Альт-Инвест» предоставляет услуги в области инвестиционно-финансового анализа и планирования. Центр привлечения инвестиций ТПП ХМАО – Югры также работает с масштабными инвестиционными проектами, некоторые из них как раз и будут представлены на Югорском промышленном форуме. Совместными усилиями мы будем создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа. В частности, наши будущие партнеры будут нам направлять информацию об иностранных инвесторах, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов региона и т.д.

- Югорский промышленный форум в этом году будет проходить с 10 по 11 апреля. Чего ждете от столь важного события для нашего региона?

- Список компаний-участников, а это более полусотни предприятий нефтегазовой отрасли, топливно-энергетического комплекса, научно-технологической сферы, лесной промышленности, говорит о том, что интерес к экономическому потенциалу нашего региона с каждым годом растет. При этом мы рассчитываем на внимание не только к крупномасштабным проектам, но и на поддержку идей малого предпринимательства. Уверен, участие широкого круга бизнеса, власти и экспертов всем принесет положительные результаты.