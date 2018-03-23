​Города Югры переходят на 4G: больше всего повезло Сургуту

Мобильный интернет стал еще быстрее и доступнее для югорчан. С начала 2018 года МТС начала серьезно расширять сеть покрытия 4Gв ХМАО. Это значит, что северяне теперь смогут с еще большим комфортом смотреть видео на YouTube, слушать музыку онлайн на смартфонах, посылать фото через мессенджеры, качать приложения без ограничений

Такое знаковое для Югры событие, конечно же, вызывает у его жителей немало вопросов. Отвечаем по порядку.

Что улучшилось?

Покрытие 4G от МТС серьезно увеличилось во многих городах Югры. В Нягани интернет теперь будет «летать» на Интернациональной и Сибирской и в 6 микрорайоне. Почувствуют изменения и сотрудники городской администрации и ДК «Западный». В Покачах связью нового поколения обеспечен 3 микрорайон. Подключены к 4G теперь и Дом культуры «Нефтяник» в Лянторе и Северная промзона в Когалыме и Лангепасе.

Больше всего базовых станций установлено в Сургуте. К 4G дополнительно подключено 5 микрорайонов (ПИКС, 40, 12, 11Б, 25), а также поселок Кедровый. И это еще только начало большой стройки. В планах у МТС – обеспечить покрытие 4G во всех микрорайонах города, а также в дачных кооперативах.

Кстати, покрытие 4G будет увеличено и в других городах Югры. Кроме крупных Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Нефтеюганска, полноценная стройка идет в Игриме, Излучинске, Березово, Белоярском, Советском, Югорске, Междуреченском, Барсово. Бонус для вахтовиков: 4G появится на Зимнем и Приобском, Ем-Ёговском, Каменном, Талинском, Приразломном, Мамонтовском и других месторождениях.

И сильно ли выросла скорость?

Конечно! Скорости в 4G-сети МТС хватит даже на то, чтобы прямо с телефона смотреть кино в хорошем качестве. Ваши ленты в соцсетях, включая фото и ролики, будут загружаться намного быстрее. Видеозвонки не «зависнут», а файлы, приложения и картинки скачаются за непривычно короткое время.

Изменились ли тарифы из-за повышения скорости?

Ни в коем случае. Стоимость мобильного интернета осталась прежней. При этом поменять тариф можно в любой момент в бесплатном приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте.

Я пока не пользовался мобильным интернетом, какой тариф посоветуете?

Если вы делаете в мобильном интернете свои первые шаги, то обратите внимание на бюджетный тариф SMART mini. Предусмотренный пакетом 1 гигабайт интернета поможет вам освоиться и попробовать сверхскоростной 4G. А если в конце месяца вы увидите, что этого объема недостаточно, вы всегда сможете подобрать тариф с большим количеством гигабайтов.