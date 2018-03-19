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«Сургут – символ веры»

Создание целостного восприятия Сургута, как города благоустроенного, выстраивается системно и формируется из целого спектра составляющих – это и обустройство придомовых территорий, развитие общественных пространств, формирование безопасной среды. Стартовавший в России приотритетный проект «Комфортная городская среда» заложил новый вектор развития территории, предоставив горожанам возможность проявлять инициативу и самим определять, каким должен быть родной город.

Обеспечение эстетики световой среды – одно из перспективных направлений развития федерально-значимого проекта. Представленный нами городу проект по архитектурно-художественному освещению объектов религиозного назначения показал личную готовность сургутян вносить свой вклад в благоустройство городского пространства.

За это время совместными усилиями нам удалось подарить родному городу два замечательных объекта. В декабре прошлого года по благословению благочинного Сургута и Сургутского района отца Антония и при непосредственном участии в проекте депутата Тюменской областной Думы Галины Резяповой прошло официальное открытие архитектурного освещения Часовни св. Троицы на Мемориале славы. Наше сотрудничество продолжится – и сам Мемориал, знаковое для города место, тоже обретет световое оформление.

Часовня св. Троицы

Второй объект имеет свою особую историю. О возведении университетского храма в свое время мечтал основатель СурГУ Георгий Иванович Назин. Прошли годы, благодаря инициативе и личному участию проректора СурГУ Татьяны Верижниковой был построен и благоукрашен новый сургутский Храм в честь св. великомученицы Татианы, возведенный на территории университета силами сургутских меценатов.

Храм св. вмч. Татианы

Сургут - город с устоявшимися православными традициями. Храм Николая Чудотворца, один из первых сургутских храмов, возрожденных после многих лет религиозного забвения, стал нашим пилотным проектом по освещению культовых сооружений. Но жизнь не стоит на месте – и спустя 11 лет возникла необходимость в обновлении светотехнического оборудования. Свой вклад в реконструкцию освещения арочных проемов Храма внесли учредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук, генеральный директор «Сибпромстрой-Югория» Андрей Сурлевич и директор «Стройматик» Роман Сердюков. В 2018-ом мы продолжим работу над реконструкцией архитектурного освещения фасада храма.

Никольский храм после реконструкции арочного освещения

Сегодня, благодаря желанию и готовности сургутян вкладывать свои силы в развитие родного города, проект продолжает свое развитие. Мы планируем реализовать архитектурное освещение целого ряда объектов, по части из них мы уже в полном объеме выполнили рабочую и эскизную документации. Это – Мечеть, Преображенский Собор, строящийся по улице Мира Кафедральный Троицкий Собор с прилегающим к нему сквером, а также новый строящийся Храм в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Эскизный проект освещения Собора Преображения Господня

Каждый храм уникален своей неповторимостью. У нас на территории города построен единственный в Югре женский монастырь в честь Иконы Божией Матери «Умиление». Предположительно осенью этого года ожидается значимое для города событие – приезд Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на торжественное открытие и освящение монастырского комплекса. Благодаря помощи председателя Совета директоров ООО «Югорская Промышленная Корпорация» Андрея Копайгоры, освещение этого уникального объекта будет сдано в эксплуатацию уже в этом году.

Православный комплекс «Умиление»

Эскизный проект освещения Соборной Мечети

Сургут – символ веры. С каждым годом наш город все более приумножается новыми храмами, имеющими весомое значение для архитектурного восприятия облика Сургута. Каждый неравнодушный сургутянин может внести свой вклад в развитие духовной культуры родного города.

Хочется сказать слова благодарности всем, кто поддержал наш проект – меценатам, жителям города и нашим сургутским медиапартнерам.

Вместе мы делаем доброе дело.

Примечание:

Проект продолжается. Для приобретения светодиодного оборудования и завершения этого благого дела необходима дополнительная финансовая помощь. Компания «СветоДизайн-Югра» на этой неделе отправила запрос финансовой поддержки своим партнерам, крупнейшим предприятиям строительного и градообразующего сектора.

Каждый неравнодушный житель нашего города также может поддержать проект, оказав помощь в покупке осветительного оборудования.

Для этого позвоните по телефону: 556-991, 556-992

Компания «СветоДизайн-Югра», как инициатор и реализатор проекта, готова предоставить подробный отчет о расходе полученных денежных средств.


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Сегодня в 18:18, просмотров: 456, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 21:50
Подсветка дело такое, она зависит от желания и возможностей верующих, а не от желания тех кто ведет проектные и монтажные работы. Если прихожане желают что их культовое сооружение было подсвечено, они делают подношения на это дело. А если не надо - тогда и не делают...
Количество верующих ни как не зависит от подсечен храм или нет... Оно зависит от ВЕРЫ.

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