Перевозчик открывает статистику: что северяне заказывают в интернете на 8 марта

Транспортная компания “КИТ" доставляет подарки в самые отдалённые части страны. Рассказываем, что заказывают клиенты из ХМАО и ЯНАО перед весенним праздником.

Чтобы составить справедливый рейтинг, аналитики компании изучили февральскую статистику за несколько лет: что ищут потенциальные клиенты в интернет-магазинах и что какие товары выбирают с доставкой на дом. “Калькулятор доставки” ТК КИТ доступен на многих сайтах, компания отслеживает все изменения трафика.

Пижамы, тапочки, постельное бельё

Одеяла, подушки и новые простыни заказывают на крупных оптово-розничных сайтах. К 8 марта северяне часто покупают покупают ивановский трикотаж: пижамы, домашнюю обувь и халаты. С 5 по 17 февраля эти товары активно заказывали оптовики: трафик на сайт транспортной компании с сайтов поставщиков текстиля вырос на 40%, а отгрузки - в среднем на 20%.

Сувениры, наборы подарков, детская одежда

Готовые набор подарков, сувениры, детская и женская одежда — одни из самых ходовых товаров февраля в интернет-магазинах. По сравнению с январем, трафик с сайтов с такими категориями товаров вырос на 25%. Иногда жители отдалённых регионов заказывают перевозку из магазинов ближнего зарубежья — например, из Украины или Казахстана.

Бытовая техника, гаджеты и спортивные товары

Клиенты в феврале активно посещают сайты с гаджетами и оценивают стоимость доставки. К 8 марта выбирают фитнес-браслеты, умные GPS-часы, портативную акустику, сотовые телефоны. Немногим реже покупают крупную бытовую технику: холодильники, электроплиты, духовые шкафы и комплекты встроенной техники.

Увеличились отгрузки крупных спортивных товаров — беговых дорожек и тренажеров. Здесь сработал не только праздничный ажиотаж: с началом весны покупатели вспоминают о магическом мотиваторе “похудеть к лету”. Мужчины запасаются подарками не только женщинам, но и себе: к началу сезона покупают лодки, квадроциклы и моторы для техники. Основной поток таких грузов в ХМАО и ЯНАО — из Петербурга.

Наборы для творчества

Оптовые клиенты и отдельные посетители покупают пряжу, бусины, фурнитуру, ткани, заготовки из фанеры для букв и фигурок, модели техники и прочие наборы “сделай сам”. Трафик с сайтов крупных поставщиков товаров для творчества увеличился на 30%, отгрузки — не менее, чем на 10%.

Дачные полезности

Северяне уже в феврале готовятся к дачным приключениям: заказывают доставку инкубаторов для яиц, ульи, теплицы, семена, плёнку и стёкла для теплиц. Вполне возможно, часть этих товаров — полезные подарки для хозяек частных домов. Есть нетипичные для весны заказы — например, самовары или валенки.

“КИТом” выгодно перевозить крупные покупки - поэтому каждый второй клиент, рассчитывающий доставку на сайте компании, оформляет перевозку диванов, каминов и печей. Диваны везут чаще всего из Екатеринбурга, печи и камины - из разных городов УрФО.

Самое приятное, что заметили аналитики “КИТа” — посетители рассчитывают доставку товаров для красоты: средств для ухода за телом, волосами, продукцию для наращивания ресниц, стайлинга ногтей и макияжа. Знайте: салоны красоты ждут с нетерпением своих клиенток, и перевозчики рады тому, что помогают женщинам встречать весну во всеоружии.

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