​В Сургуте начали выдавать ипотеку под 6 процентов

Сбербанк начал выдавать семьям с детьми ипотеку с государственной поддержкой под 6%.Воспользоваться льготной программой могут те, у кого с начала этого года родился второй или третий ребенок. Предложение будет действовать до конца 2022 года.

«Жители Сургутского района активно интересуются новой программой. Клиенты обращаются за консультацией в офисы банка, а также пользуются нашим сайтом «ДомКлик.ру», где можно не только выбрать квартиру от застройщика или агентства недвижимости, но и оформить все документы на ипотеку, не выходя из дома», ­– рассказала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Для семей, в которых родился второй ребенок, сниженная ставка будет действовать три года. Если рождается третий малыш – льготный период продлится до пяти лет.

«Приобрести квартиру по данной программе можно только на первичном рынке, причем, как в строящемся доме, так и уже с оформленным правом собственности. Максимальная сумма кредита для нашего региона составляет три миллиона рублей», – отметила Ольга Ющенко.

Обязательными требованиями для оформления льготной ипотеки являются первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости жилья, а также страхование жизни, здоровья и залога.

Говоря о «портрете» нынешнего покупателя недвижимости, Ольга Ющенко отмечает, что клиенты стали более требовательно относится к качеству жилья и комфорту.

«Сейчас будущие новоселы смотрят на качество строительства, отделки, на то, как оборудован двор, кто будет их будущими соседями. Меняется и отношение к типу жилья. Еще два года назад доля «вторички» на рынке ипотеки составляла только 20 процентов, в 2017 году она достигла уже 60 процентов», - подытожила Ольга Владимировна.

Югорчане получили уникальную возможность решить «квартирный вопрос» на комфортных условиях, в ближайшее время ожидается выдача первого ипотечного кредита по новой программе.