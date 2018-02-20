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​Финансовое благополучие с TELETRADE

У Teletradeв польше самый большой опыт

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTradeв Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе.

Клиенты TeleTrade в Польше – что это за люди?

Это очень разные люди. Например, преподаватели университетов, которые в свободное время занимаются трейдингом. Или – молодые люди, которые хотят найти себя в мире финансов и научиться зарабатывать на рынке. Есть не мало людей, ищущих возможности большого заработка и готовых идти на риск. И если говорить о клиентах TeleTradeименно в Польше, то, в основном, это люди, у которых уже есть фундаментальные знания в области экономики и финансов.

Какие выгоды получают клиенты TeleTrade от регулирования деятельности в ЕС?

Среди преимуществ, которые получают клиенты TeleTrade от работы с брокером с Кипрской лицензией, это, во-первых, защита депозитов Фондом гарантирования до 20 000 EUR в случае банкротства. Это очень сильный аргумент.

Во-вторых, мы обязаны досконально информировать наших клиентов о продуктах компании по стандартам передачи информации местного регулятора – Комиссии по финансовому надзору (KNF).

Пожалуйста, расскажите об основных принципах работы TeleTrade с клиентами в Польше.

Как и в других крупных финансовых структурах, главной нашей целью является профессиональный подбор услуги или продуктов TeleTrade, полностью соответствующих потребностям клиента. При этом мы никогда не предлагаем только лишь решение, то есть собственно доступ на финансовый рынок. Идеальная продажа, в моём представлении, это также и качественный клиентский сервис. Наши клиенты всегда получают поддержку по всем вопросам, связанным с торговлей.

У Вас есть опыт трейдера?

Да у меня есть торговый счёт, но я никогда не жил только за счёт трейдинга. Трейдинг для меня всегда был только хобби. Я занимаюсь продажами и организацией обслуживания клиентов уже больше 10 лет в разных финансовых компаниях. И главное для меня, как я уже говорил, это предлагать клиентам TeleTrade те решения, которые удовлетворят их потребности как трейдеров или инвесторов на финансовом рынке.

Перечислите главные преимущества TeleTrade.

Основной плюс – TeleTradeработает глобально. Как международный бренд мы присутствуем в 26 странах на четырёх континентах. И у нас есть возможность обмениваться опытом с коллегами из других стран.

Во-вторых, как регулируемый брокер TeleTrade, мы несем ответственность и обеспечиваем высокий уровень безопасности средств наших клиентов.

Еще не так давно в Польше работало очень много разных псевдоброкеров. Зачастую, это были незарегистрированные фирмы, которые часто вводили клиентов в заблуждение и обманным путём забирали себе их личные средства. Из-за противоправных действий этих недобросовестных компаний, рынок получил много негатива.

Ну и третий плюс TeleTrade это, конечно, многолетний опыт. В Польше нет брокерских компаний, которые имеют больше опыта, чем TeleTrade.

Вы сказали, что рынок получил много негатива от действий недобросовестных компаний. Что делает TeleTrade в Польше, чтобы восстановить репутацию рынка?

Мы обращаем особое внимание на начинающих инвесторов, которые приходят на рынок без опыта и знаний. Один из приоритетов работы TeleTrade это обучение и передача знаний нашим клиентам. Это правильный и самый короткий путь к тому, чтобы люди не повторяли чужих ошибок и не генерировали негатив, который отрицательно сказывается на репутации отрасли.

К слову скажу, что все мои клиенты, с которыми я работаю в TeleTrade уже не один год, довольны своими результатами и прибылью на счетах.

Что хотят получить от TeleTrade клиенты компании в Польше?

Немало клиентов приходят за адреналином. Есть люди, которым нравится получать яркие эмоции, наблюдая во время торговли за волатильностью на рынке. Каждая секунда имеет значение. Этот момент для многих есть очень важный.

Но все-таки большинство приходят в TeleTrade за готовым финансовым решением для валютного рынка Форекс, которое поможет зарабатывать больше в сравнении с другими финансовыми продуктами. Для Форекс характерна возможность получить большой доход. Думаю, именно это притягивает клиентов.

Пожалуйста, расскажите вкратце о себе.

Я родился в Варшаве в 1988 году. Учился в Варшавском университете наук о жизни (WarasawUniversityofLifeSciences) на экономическом факультете.

Не думаете продолжить обучение?

Да, я думаю над такой возможностью. Но пока не принял решения по какому направлению. Я интересуюсь рынком криптовалют, но, к сожалению, таких направлений в вузах пока еще нет.

В конце 2017 года Вы впервые были в Москве. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о российской столице.

Я поражён масштабами! В Москве просто гигантское метро, особенно если сравнивать с Варшавой, где только 2 ветки.

Москва – это большой город, который объединяет много культур. Я ожидал, что в столице России будут жить только россияне. Но выйдя на улицу чувствуешь себя как в настоящей мировой метрополии, где люди разных рас и национальностей говорят на многих языках. Это было главным сюрпризом для меня.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 104, комментариев: 0


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