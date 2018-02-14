Мобильную связь в тайгу доставили на «КамАЗе»

В леса за сто километров от Нягани приехал «КамАЗ» связи. Впервые в Югре связисты «МегаФона» развернули мобильную базовую станцию – за пару дней был обеспечен доступ к звонкам и мобильному интернету для тысячи газовиков, ремонтирующих трубопровод в глухой тайге.

Сотни километров газопровода пролегают по заболоченной местности, где нет дорог. Работать на объекте можно в короткий период, когда действует зимник и есть возможность подогнать спецтехнику. Даже вдали от цивилизации сотрудники не остались изолированными от общения с близкими – мобильная базовая станция помогла связаться с родными на всей протяжённости магистрали.

«Наша уникальная разработка – мобильная базовая станция на базе «КамАЗа» – оперативно доставила надёжную связь для газовиков Югры. Каждый день от 500 до 1000 работников трубопровода звонят домой и отправляют фото. В день они проговаривают 3000 минут и скачивают около 100 ГБ информации», – рассказал Алексей Тащиев, технический руководитель «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Мобильная базовая станция – это мачта высотой 18 метров, установленная на платформе грузовика. Благодаря дизель-генератору она может работать без электричества, и подключается к спутнику. За короткий срок установка может привезти связь и интернет почти в любое место, обеспечить покрытие на расстояние 10 км, а емкость сети позволяет обслуживать 1-1,5 тысячи абонентов.

«МегаФон» использует мобильную базовую станцию с 2011 года для обеспечения связи на удаленных территориях, крупных мероприятиях, выставках, учениях МЧС и в других внештатных ситуациях.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.