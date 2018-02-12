В России дешевле: два смартфона из Поднебесной по цене одного

Уральцам предлагают купить смартфон с большим дисплеем, хорошей камерой и поддержкой 4G-интернета по выгодной цене. В салонах и интернет-магазине «МегаФона» сразу два телефона Xiaomi Redmi Note 5A будут стоить 9 990 рублей при условии предоплаты услуг связи.

Цена устройств по акции будет выгоднее, чем предложения популярных китайских интернет-магазинов. Смартфон может стать хорошим подарком себе и близким к приближающимся праздникам – Дню влюбленных, Дню защитника Отечества или Международному женскому дню.

«Как правило, люди оставляют покупку подарков на потом. К примеру, предпоследний день прошлого года побил все рекорды продаж телефонов. Наша новая акция поможет купить сразу два презента по выгодной цене, которая не уступает китайским интернет-магазинам, при этом получить товар здесь и сейчас. Нам самим нравится это предложение, и сотрудники в нем активно участвуют», – рассказал директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

У смартфона Xiaomi Redmi Note (Ноут) 5A большой дисплей 5.5", камера 13 Мп с поддержкой PDAF для хороших снимков, 4-ядерный процессор Snapdragon 425, который понравится любителям онлайн-игр. Аккумулятор 3080 мАч, высокоэффективное энергопотребление и оптимизация на системном уровне обеспечивают до 11 часов воспроизведения видео, 16 часов игр и 35 часов в режиме разговора.

В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Покупателю нужно дополнительно подключить и оплатить опцию «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона, внесенные деньги можно использовать на услуги связи. Акция действует по 30 апреля 2018 года.