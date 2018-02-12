16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0171   EUR  71,2450  

В России дешевле: два смартфона из Поднебесной по цене одного

Уральцам предлагают купить смартфон с большим дисплеем, хорошей камерой и поддержкой 4G-интернета по выгодной цене. В салонах и интернет-магазине «МегаФона» сразу два телефона Xiaomi Redmi Note 5A будут стоить 9 990 рублей при условии предоплаты услуг связи.

Цена устройств по акции будет выгоднее, чем предложения популярных китайских интернет-магазинов. Смартфон может стать хорошим подарком себе и близким к приближающимся праздникам – Дню влюбленных, Дню защитника Отечества или Международному женскому дню.

«Как правило, люди оставляют покупку подарков на потом. К примеру, предпоследний день прошлого года побил все рекорды продаж телефонов. Наша новая акция поможет купить сразу два презента по выгодной цене, которая не уступает китайским интернет-магазинам, при этом получить товар здесь и сейчас. Нам самим нравится это предложение, и сотрудники в нем активно участвуют», – рассказал директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

У смартфона Xiaomi Redmi Note (Ноут) 5A большой дисплей 5.5", камера 13 Мп с поддержкой PDAF для хороших снимков, 4-ядерный процессор Snapdragon 425, который понравится любителям онлайн-игр. Аккумулятор 3080 мАч, высокоэффективное энергопотребление и оптимизация на системном уровне обеспечивают до 11 часов воспроизведения видео, 16 часов игр и 35 часов в режиме разговора.

В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Покупателю нужно дополнительно подключить и оплатить опцию «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона, внесенные деньги можно использовать на услуги связи. Акция действует по 30 апреля 2018 года.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:19, просмотров: 140, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Инна Кудрявцева: «Карантин в Сургуте объявлен не по пневмонии»

Инна Кудрявцева: «Карантин в Сургуте объявлен не по пневмонии»
Новость о пяти летальных исходах пневмонии в Сургуте вырвана из контекста
Вера Куликова Сегодня в 15:36
315 0
​Нет кредитов – нет проблем. Голосующая аудитория siapress.ru не имеет проблем с выплатой займов

​Нет кредитов – нет проблем. Голосующая аудитория siapress.ru не имеет проблем с выплатой займов
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
168 0
​Валерий Салахов: «Я не позволю способному ребенку потеряться!»

​Валерий Салахов: «Я не позволю способному ребенку потеряться!»
Вчера ребенок побывал на шоу у Галкина, а завтра родители не успеют подать заявление в сильную школу?
Вера Куликова Сегодня в 11:39
398 0
​В Сургутском госуниверситете Бал ректора посвятили науке

​В Сургутском госуниверситете Бал ректора посвятили науке
Сергей Степанов 11 февраля в 11:53
786 0
​Алексей Аскарин: «Советую не терять время, обращаясь к знахарям и народным целителям»

​Алексей Аскарин: «Советую не терять время, обращаясь к знахарям и народным целителям»
Редакция СИА-ПРЕСС 11 февраля в 10:37
657 0
Не восстановление справедливости, а создание опасного прецедента

Не восстановление справедливости, а создание опасного прецедента
​С большим любопытством наблюдал за историей вокруг ледового катка «Титан» в Сургуте
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 11 февраля в 10:24
1338 7
Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленицу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где дешевле? В каком супермаркете закупиться на Масленицу в Сургуте, чтобы не разориться? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
СИА-ПРЕСС в преддверии масленицы решил провести обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классических блинов.
Лилия Сулейманова 07 февраля в 13:56
1490 1
​Хорошилище грядёт из ристалища

​Хорошилище грядёт из ристалища
Насколько деградировал русский язык?
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ФОиЖ СурГПУ 10 февраля в 11:14
620 1
Паники в образовательной среде не было

Паники в образовательной среде не было
Что происходит в школах после смертельной аварии
Елена Николенко, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 24 09 февраля в 18:23
1293 0
Неужели горожанам и власти нет до этого дела?

Неужели горожанам и власти нет до этого дела?
Если мы не можем объяснить правила поведения крупной федеральной сети, то как мы будем бороться с мелкими жуликами, регулярно заклеивающие весь город объявлениями, предлагающими «купить волосы» или «продать конфискат»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 09 февраля в 15:42
1342 17
​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»

​Роман Богач: «Родители хотят высаживать ребенка из машины чуть ли не сразу за парту»
Воплотить пожелания сургутян о безопасности вблизи школ поможет межевание территории
Вера Куликова 09 февраля в 15:39
1312 5
Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»

Как получить звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХМАО – Югры»
Обладатели этих званий имеют ряд льгот: снижение на 50 процентов стоимости оплаты ЖКУ, допвыплаты к пенсии и так далее
Лилия Сулейманова 09 февраля в 12:18
7556 0
Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками

Без кредитов, но с картами. Более половины голосующей аудитории siapress.ru рассказали о том, что пользуются кредитками
Редакция СИА-ПРЕСС 08 февраля в 17:47
676 0
​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»

​Владимир Браташов: «Кто-то вводит общественность в заблуждение, что ботанического сада в Сургуте нет»
Владимир Браташов, бывший замглавы Сургута 08 февраля в 15:59
1923 13
Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Могло ли индуса засосать в аппарат МРТ?

Вместе с врачом-рентгенологом разбираемся в мифах о томографии
Вера Куликова 08 февраля в 11:49
881 0
На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!

На встрече нашли место эмоции конфликтующих сторон, но здравый смысл восторжествовал!
Представители ООО «Сиббизнесстрой» отказались от каких-либо денежных компенсаций, договорились о том, что «Титан» в качестве социальной нагрузки предоставит муниципалитету лед в течение года на 1 млн рублей
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 07 февраля в 17:15
1075 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика