​Необычный фильм показали в кинотеатре Сургута

В Сургуте прошел благотворительный киносеанс для слабовидящих и незрячих людей. Благодаря тифлокомментариям (словесное описание предметов, действий и явлений на киноэкране)зрители погрузились в события драмы «Собачий рай». Специальная адаптация фильма и бесплатный показ организованы благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», компаниями «МегаФон» и «Студия Первый А».

Сеанс в «Галерее кино» собрал почти полный зал: его посетили пациенты отделения реабилитации инвалидов по зрению Городской социальной службы Сургута, спортсмены Центра адаптивного спорта Югры. По окончании фильма зрители поделились положительными впечатлениями и пожелали, чтобы таких мероприятий было как можно больше.

«Кино для слепых – это не оксюморон, а новый уровень существования киноискусства. Благодаря закадровому описанию видеоряда, следить за перипетиями сюжета могут те, чье зрение ограничено. Такие фильмы дают новые возможности слепым и слабовидящим людям, расширяют доступные им горизонты», – поделилась Мария Саукова, директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале.

«Очень важно создавать тифлокомментариине только к зарубежным кассовым новинкам, но и к отечественным картинам, тем более таким добрым и светлым, как фильмы Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой. Такое кино обязательно должно быть доступно для всех детей и взрослых без ограничений», – отметила Мария Мельниченко, начальник отдела специальных мероприятий фонда «Искусство, наука и спорт».

Следующий благотворительный показ в Сургуте состоится 17 февраля в 15.00. «Галерея кино» продемонстрирует фильм с тифлокомментариями «Жили-были мы». Забронировать места можно по телефону 458-458. Возрастная категория фильма 0+, поэтому на нем могут присутствовать и дети с нарушением зрения.