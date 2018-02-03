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​Чтобы бизнес пошёл в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

В России снижается доля тех, кто хотел бы открыть свое дело. По последним данным ВЦИОМ, только каждый пятый (22%) задумывается об этом, в то время как еще 10 лет назад о бизнесе мечтал каждый третий житель страны (32%). В поддержку малого и среднего предпринимательства связисты запустили спецпредложение на цифровые услуги, способствующие росту продаж и клиентов. Подобное решение впервые представлено на российском рынке.

«Мы предлагаем бизнесу новые каналы привлечения клиентов и новые способы управления продажами. Cпомощью нашей «умной» sms-рассылки «МегаФон.Таргет» в преддверии 23 февраля или 8 марта магазины смогут разослать сообщения покупателям, выбрав аудиторию по полу, возрасту или уровню дохода. Указанный в sms номер формата «8-800» обеспечит клиентам бесплатный звонок, а Виртуальная АТС перенаправит вызов свободному менеджеру, не оставив пропущенным ни одно обращение», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

В рамках акции «МегаФон» объединил сервис для «умной» рассылки смс-рекламы - «МегаФон.Таргет», горячий номер 8-800 и Виртуальную АТС — при подключении сразу нескольких услуг предприниматель получит два дополнительных бонуса. Первый – бесплатная интеграция с CRM-системой: при входящем звонке менеджеру будет доступна история обращений клиента, его предпочтения.

Второй бонус – бесплатная аналитика. Сортировка звонков и статистика по ряду параметров помогут спрогнозировать спрос, выявить слабые места в продажах, найти новые идеи для развития бизнеса.

Подробнее на сайте.

Справочная информация

«МегаФон.Таргет» – эффективный инструмент для рассылки рекламных сообщений. Выбрав нужную аудиторию по полу, возрасту, уровню доходов, увлечениям, территории города (доступно 11 параметров таргетирования) бизнес сможет предложить существующим и потенциальным клиентам именно то, что им действительно интересно в данный момент.

Виртуальная АТС и номер 8-800 не дадут «пропасть» ни одному обращению. С помощью этих услуг можно управлять потоком звонков: принимать и переадресовывать их на стационарные и мобильные номера сотрудников, получать уведомления о пропущенных вызовах. И главное – для клиента номер всегда будет свободен.


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03 февраля в 10:53, просмотров: 855, комментариев: 0


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