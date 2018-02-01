​«Умные» телефоны помогают цифровизации Югры

Жители Югры осваивают цифровые технологии быстрее ямальцев, тюменцев и свердловчан. Каждый день в Ханты-Мансийском округе 100 человек присоединяются к активному использованию мобильного интернета.

Югорские связисты подвели цифровые итоги 2017 года. Сейчас в регионе каждый второй абонент «МегаФона» является цифровым: использует мобильный интернет не только для фонового обновления приложений, а для серфинга в сети, просмотра фильмов, игр, онлайн-покупок и общения в социальных сетях.

Основу трафика северян составляет видеостриминг и игры. Самыми востребованными платформами у видеоманов в прошлом году были «МегаФон.ТВ», YouTube и ivi.ru. Чаще всего на экранах смартфонов и планшетов мобильных геймеров появлялась игра World of Tanks.

Передача данных со смартфонов за прошедший год выросла в 2 раза, в основном за счет 4G – трафик на суперскоростях увеличился втрое. Этому способствует доступность и распространение гаджетов – «умным» телефоном в Ханты-Мансийском автономном округе владеют уже 65% абонентов «МегаФона».

«В прошлом году мы запустили сеть LTE еще в 10 городах Югры, супербыстрый интернет стал доступен 87% населения региона. На скорости 25-30 Мбит/с смотреть кино в телефоне так же комфортно, как и на компьютере, и северяне оценили эту возможность: видеотрафик и мобильные версии игровых сервисов выросли в 1,5 раза», – рассказал Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Югре и на Ямале.