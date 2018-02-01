Аэропорт Сургута объявляет конкурс на лучшее оригинальное поздравление

В преддверии празднования 95-летия гражданской авиации России аэропорт Сургута объявляет конкурсна лучшее оригинальное поздравление, адресованное всем, кто причастен к этому празднику! В качестве конкурсных работ принимаются собственные фотографии, рисунки, видеоматериалы или коллажи, в основе сюжета которых может лежать что-либо, имеющее отношение к гражданской авиации и авиапутешествиям: пассажиры, самолёты, вертолёты, полёт, небо, аэровокзал, телетрапы, аэродром.

Мы предоставляем вам полную свободу полета фантазии: проявите свои художественные способности и создайте свой собственный авиационный шедевр! Для участия в конкурсе достаточно опубликовать свою работу на личной странице в одной из социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter), сопроводив ее хэштегом #авиациясургут и поздравлением. Это могут быть поздравления в любой форме. Чем больше работ будет отправлено в наш адрес, тем больше шансов на победу! Прием поздравлений завершится 6 февраля, после чего жюри подведет итоги. Все победители и призеры конкурса получат ценные призы, лучшие работы будут транслироваться во время праздника на пилоне в зале вылета аэровокзала, а участники конкурса будут приглашены на экскурсию в аэропорт. Ждем ваши работы!