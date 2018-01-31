В зоне доступа: МегаФон обеспечил связью еще два месторождения Югры

Нефтяники Югры начали год с мобильных рекордов. В январе на одну базовую станцию на промысле приходилось 9,5 тысяч минут и почти 80 ГБ трафика в день, что сравнимо с нагрузкой в центре Сургута. Долгие разговоры и интернет-сессии обеспечили специалисты «МегаФона» – они подключили к сети месторождения Рогожниковское и имени Шпильмана.

Разговоры без сбоев и помех, быстрый мобильный интернет – такой подарок к началу 2018 года сделали связисты нефтяникам. Базовые станции на промыслах помогают им общаться с родными, находящимися за сотни километров.

Месторождения расположены в необустроенном районе, в 90 километрах от Нягани, на противоположном берегу реки Обь и в отдалении от ближайших объектов связи. Поэтому «МегаФон» построил дополнительно два узла: возле деревни Поснокорт и на территории Рогожниковского, чтобы обеспечить передачу сигнала через протоки и заболоченную местность и довести его до базовых станций на промысле.

«Проект был непростым из-за больших расстояний, отсутствия капитальных дорог и многочисленных водных преград. Для доставки оборудования и перевозки людей мы не раз пользовались вездеходами, моторными лодками и судами на воздушной подушке. Но в таких местах особенно нужна качественная связь. Спрос мы ощутили сразу после запуска базовых станций, а в первые недели к «МегаФону» присоединился каждый второй работник месторождений», – рассказал Алексей Тащиев, технический директор «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Сегодня 87% месторождений Югры находятся в зоне действия сети «МегаФона».

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.