16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4860   EUR  76,1261  

В зоне доступа: МегаФон обеспечил связью еще два месторождения Югры

Фото автора
Фото автора

Нефтяники Югры начали год с мобильных рекордов. В январе на одну базовую станцию на промысле приходилось 9,5 тысяч минут и почти 80 ГБ трафика в день, что сравнимо с нагрузкой в центре Сургута. Долгие разговоры и интернет-сессии обеспечили специалисты «МегаФона» – они подключили к сети месторождения Рогожниковское и имени Шпильмана.

Разговоры без сбоев и помех, быстрый мобильный интернет – такой подарок к началу 2018 года сделали связисты нефтяникам. Базовые станции на промыслах помогают им общаться с родными, находящимися за сотни километров.

Месторождения расположены в необустроенном районе, в 90 километрах от Нягани, на противоположном берегу реки Обь и в отдалении от ближайших объектов связи. Поэтому «МегаФон» построил дополнительно два узла: возле деревни Поснокорт и на территории Рогожниковского, чтобы обеспечить передачу сигнала через протоки и заболоченную местность и довести его до базовых станций на промысле.

«Проект был непростым из-за больших расстояний, отсутствия капитальных дорог и многочисленных водных преград. Для доставки оборудования и перевозки людей мы не раз пользовались вездеходами, моторными лодками и судами на воздушной подушке. Но в таких местах особенно нужна качественная связь. Спрос мы ощутили сразу после запуска базовых станций, а в первые недели к «МегаФону» присоединился каждый второй работник месторождений», – рассказал Алексей Тащиев, технический директор «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Сегодня 87% месторождений Югры находятся в зоне действия сети «МегаФона».

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

31 января в 09:51, просмотров: 504, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Свеча памяти, автопробег, Бессмертный полк, реконструкция битвы и салют: как в Сургуте отметят День Победы // ПРОГРАММА

​Свеча памяти, автопробег, Бессмертный полк, реконструкция битвы и салют: как в Сургуте отметят День Победы // ПРОГРАММА
Анастасия Якупова Сегодня в 17:19
214 0
Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?

Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?
«Если разбираться с новостью подробнее, сразу вспоминается анекдот: «не «Волгу», а три рубля; не выиграл, а проиграл – а в остальном всё верно»
Анастасия Якупова Сегодня в 14:51
220 0
Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ

Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ
В списках значатся 5224 дошкольника. Больше всего — с трех до четырех лет
Александра Поткина Сегодня в 12:10
376 0
​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор

​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:56
884 21
​Тренер

​Тренер
В последнее время часто повторяю, что в российском кино без опаски можно ходить только на фильмы про спорт.
Светлана Мосендз, кинолюбитель 02 мая в 12:00
509 0
Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд

Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 мая в 16:24
1131 2
Первомай был и остается символом мира и единения

Первомай был и остается символом мира и единения
В этот день мы выражаем признательность, в первую очередь, представителям старшего поколения, приехавшим со всех союзных республик в ­­­­­­­­центр сразу шести ударных комсомольских строек.
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 11:26
1069 25
​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!

​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!
Ирина Урванцева, депутат думы Югры, главврач БУ «Окружной кардиологический диспансер» 01 мая в 10:59
384 0
Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!

Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!
Хочу пожелать вам огромного счастья и радости
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 01 мая в 10:39
398 0
После долгой зимы мы с нетерпением ждём теплых дней и яркого майского солнца

После долгой зимы мы с нетерпением ждём теплых дней и яркого майского солнца
Желаю всем крепкого здоровья, мира и праздничного настроения
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 мая в 10:21
354 0
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома
От всей души желаю Вам отличного настроения, крепкого здоровья, добрых надежд
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 мая в 10:06
353 0
​Как наказать водителя, чья машина мешает проезду спецтехники во дворах? // СИА-ОТВЕЧАЕТ

​Как наказать водителя, чья машина мешает проезду спецтехники во дворах? // СИА-ОТВЕЧАЕТ
Автолюбителю в этом случае грозит штраф до пяти тысяч рублей
Лилия Сулейманова 29 апреля в 16:15
654 0
Ешьте шашлык, соблюдая чувство меры

Ешьте шашлык, соблюдая чувство меры
С ним нужно сочетать продукты, содержащие клетчатку, зелень и овощи
Елена Оноприенко, врач-диетолог Сургутской ОКБ 28 апреля в 15:47
627 0
Шашлык на пикник. Как выбрать главное блюдо мая

Шашлык на пикник. Как выбрать главное блюдо мая
Хотите — маринуйте сами, хотите — покупайте в магазине, но нужно знать несколько важных правил
Анастасия Якупова 28 апреля в 15:27
696 3
Пятерка по литературе. Сказки, казнь и война: какие книги советует прочитать руководитель окружного отделения Международного союза поэтов Нина Сергеева

Пятерка по литературе. Сказки, казнь и война: какие книги советует прочитать руководитель окружного отделения Международного союза поэтов Нина Сергеева
Редакция СИА-ПРЕСС 28 апреля в 11:53
475 0
В доме, где есть дети и окна, обязаны быть блокирующие замки

В доме, где есть дети и окна, обязаны быть блокирующие замки
​Доктор Комаровский 28 апреля в 10:54
395 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика