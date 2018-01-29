​На благотворительный киносеанс приглашают людей с нарушениями зрения

3 февраля в Сургуте в «Галерее кино» пройдет бесплатный кинопоказ для слепых и слабовидящих людей. Сеанс фильма с тифлокомментариями «Собачий рай» организован благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», компанией «МегаФон» и «Студия Первый А».

«Собачий рай» – драма для семейного просмотра. Действия фильма происходят в Москве, в 1953 году. Во дворе большого дома девочка Таня и мальчик Митя ждут приезда любимой собаки, в то время, как взрослые пытаются разобраться в своих запутанных отношениях. Фильм сняла режиссер Анна Чернакова по сценарию Александра Адабашьяна. Картина удостоена нескольких наград в рамках национальных кинофестивалей.

Показ состоится в субботу 3 февраля в 16.00 в «Галерее кино» (Сургут, Набережный проспект, 7). Это единственный в городе кинозал, оборудованный для посещения людьми с ограниченными возможностями. Забронировать места можно по телефону 458-458.

«Показ фильмов с тифлокомментариями, организованный совместно с фондом «Искусство, наука и спорт» – одно из направлений благотворительной поддержки, которую мы оказываем людям с нарушением зрения. В Сургуте он пройдет впервые, и, надеюсь, станет хорошей традицией», – отмечает Мария Саукова, директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале.

«По силе воздействия на ум и эмоции человека кино является одним из самых впечатляющих искусств. Мы работаем, чтобы сделать его доступным для всех, независимо от физических и ментальных возможностей. У нас регулярно проходят показы для детей и взрослых с нарушениями здоровья. Посещение кинотеатра, просмотр адаптированных фильмов для многих наших гостей – это важные шаги к вовлечению в полноценную социальную жизнь», – считает Нина Тверитина, директор кинозала «Галерея кино».

Благотворительные кинопоказы также проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской, Ярославской, Белгородской, Ростовской, Новосибирской и Хабаровской областях, в Республиках Хакасия, Коми, Удмуртия, и Краснодарском крае.