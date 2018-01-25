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​«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest

Разработчики самого популярного приложения для измерения скорости доступа в интернет – Speedtest от компании Ookla – проанализировали результаты замеров скоростей мобильного интернета 4G среди российских пользователей.Лидером в России был признан «МегаФон».

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство - 25,04 Мбит/с.

«Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», - отметил Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.

В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7 500 000 тестов скорости через сети всех операторов с 1 500 000 устройств с поддержкой LTE.

В сети «МегаФона» на конец третьего квартала 2017-го года зарегистрировано 14,2 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течение 2017-го года. Ежемесячный трафик на абонента «МегаФона» в третьем квартале составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60%.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE, в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 000). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны.

«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «МегаФона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, но мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей», – комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа интернета. Сервис тестирования скоростей интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением №1 для тестирования скорости Интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 176, комментариев: 1


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 18:38
Еще мегафон лидирует по подключению бесплатных услуг на месяц, не отключив которые начинает снимать денюжку.

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