​За развитие бизнеса на Урале взялся новый директор по продажам

Александр Малов назначен директором по продажам на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале. За плечами нового топ-менеджера восьмилетний опыт работы в сфере маркетинга, продаж и обслуживания.

До назначения в Уральский филиал Александр Малов работал руководителем по коммерции в Абаканском региональном отделении «МегаФона». С переездом увеличились география и масштаб задач.

«Уральский рынок отличается высокой конкуренцией – сразу шесть операторов мобильной связи борются за доверие жителей региона. Поэтому перед новым топ-менеджером стоит амбициозная цель по привлечению и удержанию клиентов, формированию имиджа «МегаФона» как оператора №1 для общения, предлагающего удобные решения и интернет-сервисы для жизни», – отмечает директор компании «МегаФон» на Урале Валерий Величко.

В приоритете «МегаФона» будет наличие доступных тарифов для пользователей смартфонов и планшетов, разработка уникальных цифровых услуг, способных превратить смартфон в универсального помощника почти в любой ситуации – от оплаты услуг и просмотра фильмов до контроля детей или перемещений близких.

«Никакого флирта, только серьезные отношения. Эту фразу можно назвать девизом в работе на новой должности. Главное для меня – сделать «МегаФон» долгосрочным партнером клиентам, чтобы однажды, сделав выбор в пользу оператора, человек оставался с нами надолго и был доволен высоким качеством услуг, скоростью интернета, уровнем обслуживания и ассортиментом возможностей, которые открывает мир телекома», – отмечает Александр Малов.

Биографическая справка

Александр Малов родился 16 июля 1989 года. Окончил Томский Государственный Университет по специальности «Инновационный маркетинг».

В начале карьеры занимался маркетингом и прямыми продажами в малых инновационных предприятиях города Томска. В октябре 2011 года устроился на должность менеджера по маркетингу и рекламе в компании «МегаФон». Спустя два года стал руководителем по продажам и обслуживанию Томского регионального отделения оператора. В июне 2015 года назначен руководителем по коммерции Абаканского регионального отделения «МегаФона».

С января 2018 года вступил на должность директора по продажам на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.