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​Гордость нашего предприятия

95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны — труженице тыла Татьяне Илларионовне Абросимовой. В честь юбилея поздравить именинницу приехали директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин и председатель Первичной Профсоюзной организации предприятия – Наталья Панюхина. Такие встречи с ветеранами стали уже доброй традицией для «Городских тепловых сетей». Эта юбилейная дата еще один повод выразить свое глубокое уважение Татьяне Илларионовне, поблагодарить ее за трудовые заслуги в военное время, и за безупречную работу в теплоэнергетике.

Татьяна Илларионовна встретила Великую Отечественную войну работая на торфоразработках возле станции Рогавка, которая находилась в 120 километрах от блокадного Ленинграда. Смотря на эту замечательную женщину, нельзя не восторгаться той силе воли, которая была проявлена ею в годы войны. Татьяна Илларионовна пришла на предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (ПОКиТС) машинистом котельных установок. Долгие годы своего труда отдала она предприятию, ставшему для нее за годы родным.

В домашней обстановке теплоэнергетики вручили труженице тыла памятные подарки, поздравительный адрес и букет цветов. В завершение визита администрация предприятия совместно с профсоюзным комитетом еще раз от всей души пожелали имениннице крепкого здоровья, долгих лет жизни, теплого семейного очага, всегда оставаться такой же жизнерадостной и отметить ещё не один юбилей!


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18 января в 10:44, просмотров: 1753, комментариев: 0


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