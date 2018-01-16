​Здание «Газпрома» переименовали // ФОТО, ВИДЕО

Ранее, мы уже писали несколько статей про новую концепцию бывшего здания «Газпром переработки». Недавно нам стали известны подробности.

Теперь на улице Энергетиков, 4, расположилась бизнес-плаза «BIGTIME».

Разработкой бренда занимался специалист, долгое время работавший старшим копирайтером BBDORussia — одной из крупнейших и титулованных рекламных сетей в мире, которая представлена в 79 странах мира. Из 10 предложенных вариантов собственник остановился на устойчивом английском выражении. Что весьма символично, ведь «BIGTIME» переводится как «удача, слава, пользующийся шумным успехом, выдающийся». Звучит коротко и емко. Кстати, повторяющиеся I в написании bIgtIme похожи на архитектурные балки или высокие здания. Сейчас над ребрендигом работает ведущее дизайнерское бюро региона G-Design.ru, которое стали одним из первых арендаторов на данном объекте.

Не менее говорящим выбран и слоган здания: пространство и время для успешного бизнеса. Звучит громко, но так оно и есть: офисы в бизнес-плазе BIGTIME снимают лучшие из лучших на коммерческом рынке Сургута.

Как признался один из новых арендаторов офиса, он сперва сомневался, ведь цена была в 1,5 раза выше той, где он арендовал кабинет ранее, но удобное расположение, круглосуточный доступ на объект и престиж офиса в городе этого стоят.

«Наши клиенты заранее знают, что мы профессионалы своего дела, но приезжая в наш новый офис они понимают, что помимо всего прочего мы стремимся создать комфорт для своих посетителей, ценим качество и высокий статус нашей компании. Можно смело задуматься об увеличении нашего чека», — смеется арендатор.

Ведь и правда. Чтобы расти в бизнесе, нужно повышать свой «уровень нормы» во всем.

«Наша задача собрать лучших арендаторов в своих сферах в нашем городе и пока это у нас успешно получается. Сейчас объект сдан уже на 60%. Каждый день проводим показы потенциальным клиентам», — пояснил руководитель проекта.

Бизнес-плаза «BIGTIME» с высоты птичьего полёта:

Планировка 3-го этажа.

Ознакомиться со свободными планировками и заполнить заявку можно на сайте: www.Surgut.business. Кстати, в здании остался последний свободный кабинет с прекрасным видом на реку.

Средняя цена квадратного метра чуть выше рыночной, но месторасположение бизнес-плазы «BIGTIME, инфраструктура и статус компаний по соседству с вашим будущим офисом это оправдывает.

По вопросам аренды можно обращаться по телефону: 8 (3462) 70-79-79.