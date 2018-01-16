16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Здание «Газпрома» переименовали // ФОТО, ВИДЕО

Теперь на улице Энергетиков, 4, расположилась бизнес-плаза «BIGTIME».

Ранее, мы уже писали несколько статей про новую концепцию бывшего здания «Газпром переработки». Недавно нам стали известны подробности.

Теперь на улице Энергетиков, 4, расположилась бизнес-плаза «BIGTIME».

Разработкой бренда занимался специалист, долгое время работавший старшим копирайтером BBDORussia — одной из крупнейших и титулованных рекламных сетей в мире, которая представлена в 79 странах мира. Из 10 предложенных вариантов собственник остановился на устойчивом английском выражении. Что весьма символично, ведь «BIGTIME» переводится как «удача, слава, пользующийся шумным успехом, выдающийся». Звучит коротко и емко. Кстати, повторяющиеся I в написании bIgtIme похожи на архитектурные балки или высокие здания. Сейчас над ребрендигом работает ведущее дизайнерское бюро региона G-Design.ru, которое стали одним из первых арендаторов на данном объекте.

Не менее говорящим выбран и слоган здания: пространство и время для успешного бизнеса. Звучит громко, но так оно и есть: офисы в бизнес-плазе BIGTIME снимают лучшие из лучших на коммерческом рынке Сургута.

Как признался один из новых арендаторов офиса, он сперва сомневался, ведь цена была в 1,5 раза выше той, где он арендовал кабинет ранее, но удобное расположение, круглосуточный доступ на объект и престиж офиса в городе этого стоят.

«Наши клиенты заранее знают, что мы профессионалы своего дела, но приезжая в наш новый офис они понимают, что помимо всего прочего мы стремимся создать комфорт для своих посетителей, ценим качество и высокий статус нашей компании. Можно смело задуматься об увеличении нашего чека», — смеется арендатор.

Ведь и правда. Чтобы расти в бизнесе, нужно повышать свой «уровень нормы» во всем.

«Наша задача собрать лучших арендаторов в своих сферах в нашем городе и пока это у нас успешно получается. Сейчас объект сдан уже на 60%. Каждый день проводим показы потенциальным клиентам», — пояснил руководитель проекта.

Бизнес-плаза «BIGTIME» с высоты птичьего полёта:

Планировка 3-го этажа.

Ознакомиться со свободными планировками и заполнить заявку можно на сайте: www.Surgut.business. Кстати, в здании остался последний свободный кабинет с прекрасным видом на реку.

Средняя цена квадратного метра чуть выше рыночной, но месторасположение бизнес-плазы «BIGTIME, инфраструктура и статус компаний по соседству с вашим будущим офисом это оправдывает.

По вопросам аренды можно обращаться по телефону: 8 (3462) 70-79-79.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:49, просмотров: 435, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:10
Молодцы. Скоро - во всех газпромах и нефтегазах города!
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:31
Даже моя мудрость не позволяет мне понять - что такое "бизнес-плаза"?!
Александр Мудрец
не нравится
Сегодня в 18:10
Куда Вам до мудрости местных "маркетологов")

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Российский рынок акций: год начался с рекорда

​Российский рынок акций: год начался с рекорда
Такого в современной истории российского рынка акций еще не было – индекс Мосбиржи растет с самого начала года на протяжении всех сессий подряд.
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:49
139 0
Пойдете на выборы без Навального? Аудиторию siapress.ru этот вопрос расколол // ИНФОГРАФИКА

Пойдете на выборы без Навального? Аудиторию siapress.ru этот вопрос расколол // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:39
351 2
Какие машины больше всего любят сургутяне и за сколько их можно купить? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Какие машины больше всего любят сургутяне и за сколько их можно купить? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
СИА-ПРЕСС узнал у некоторых местных автодилеров о том, какие модели автомобилей популярны среди сургутян, их минимальные стоимости и произошедшие (или грядущие) изменения в ценах
Лилия Сулейманова Сегодня в 09:57
873 0
БК «Университет-Югра» победил питерский «Спартак» и готовится к домашней серии // ФОТО

БК «Университет-Югра» победил питерский «Спартак» и готовится к домашней серии // ФОТО
Бюджет сургутского клуба в этом сезоне в несколько раз меньше, чем у половины команд российской суперлиги.
Пресс-служба БК «Университет-Югра» 15 января в 16:24
420 0
Статья дня. Почему боязнь сквозняков — наша национальная черта (а в Европе дети ходят без шапки)

Статья дня. Почему боязнь сквозняков — наша национальная черта (а в Европе дети ходят без шапки)
Перегревать детей очень опасно. Чем младше ребенок, тем опаснее для него перегрев. У маленького ребенка воды в организме мало, солей — тоже. С потом он обезвоживается и истощается.
Анастасия Миронова, mel.fm 15 января в 14:37
635 0
Новогоднее оформление Сургута — лучше, чем ничего // ИНФОГРАФИКА

Новогоднее оформление Сургута — лучше, чем ничего // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru в целом благосклонно оценила праздничный вид города
Редакция СИА-ПРЕСС 15 января в 12:32
522 0
Статья дня. ​Спасибо за это кино!

Статья дня. ​Спасибо за это кино!
И когда я смотрел то, как снята финальная игра между сборными СССР и США, то вдруг поймал себя на том, что волнуюсь – хотя это матч 1972 года, и я знаю не только его результат, но весь его ход во всех подробностях.
Владимир Познер, журналист 14 января в 12:23
1027 2
​Советую сургутянам не тянуть с покупкой квартиры до сентября

​Советую сургутянам не тянуть с покупкой квартиры до сентября
С другой стороны, мы видим снижение ставок по ипотеке, и это тоже повлияет на настроения застройщиков и потенциальных покупателей.
Роман Меркулов, замглавы Сургута 12 января в 11:55
2128 6
Благодарю всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу

Благодарю всех работников прокуратуры за целеустремленность, выдержку, плодотворную работу
Добросовестно исполняя профессиональный долг прокурорского работника, осуществляя надзор за соблюдением законов, каждый из нас вносит свой личный вклад в обеспечение Законности
Евгений Ботвинкин, прокурор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 12 января в 10:55
636 5
​Да или нет?

​Да или нет?
Удастся ли повысить температуру внутри павильонов на 5, 10, 15 градусов? Выбор именно этой марки стекла можно считать оптимальным и безопасным? Входные двери выдержат тысячу открываний? А десять тысяч?
Анатолий Вац, сургутянин 12 января в 10:21
1190 5
В существование активистов-общественников теперь чуть легче верится

В существование активистов-общественников теперь чуть легче верится
Спасибо Сергею Глинских и редакции СИА-ПРЕСС за проделанную работу, выдержку и гражданскую смелость
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 11 января в 17:52
756 1
Статья дня. Наталья Мысникова: «Сделать настоящий офис класса А очень сложно. В Сургуте таких единицы»

Статья дня. Наталья Мысникова: «Сделать настоящий офис класса А очень сложно. В Сургуте таких единицы»
В то же время многие потенциальные арендаторы вообще не проверяют наличие всех этих параметров у офисных центров, которые позиционируют себя как «класс А».
Журнал «Бизнес-партнер» 11 января в 16:25
769 4
Юрий Нуреев

Почему наши власти не ставят теплые павильоны там, где остановка есть, а павильона нет?
Все более интенсивными становятся пожелания уважаемому руководству города выкатиться наконец из собственных обогреваемых авто и вместе с населением уже постоять на подобных местах
Юрий Нуреев 11 января в 14:44
1002 4
​Поможем снять фильм «Работайте, братья!»

​Поможем снять фильм «Работайте, братья!»
В Сургуте стартовала всероссийская акция по поддержке полнометражного фильма о Герое России Магомеде Нурбагандове
Сергей Мелашенко, председатель РОО «Зарница» 11 января в 14:32
1073 5
Продолжается опрос сургутян за выбор концепции благоустройства парка «За Саймой»

Продолжается опрос сургутян за выбор концепции благоустройства парка «За Саймой»
На данный момент онлайн-анкету заполнили более 1300 человек
Вадим Шувалов, глава города Сургута 11 января в 11:03
761 2
​Прокуратура Сургута поставила точку

​Прокуратура Сургута поставила точку
Может ли гражданин записывать на видео чиновников во время личного приема? Теперь мы точно знаем ответ
Сергей Глинских, сургутянин 11 января в 10:24
3531 32
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика