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Январь подарит жителям Сургута скидки до 600 тысяч на недвижимость

5 января сургутян ждет большая распродажа недвижимости

Что планируется 5 января в Сургуте?

Городская распродажа недвижимости в ТЦ «Рандеву» на 3 этаже (ул. Ленина, д. 17) с 12:00 до 20:00.

Кто делает скидки, какого размера и на какую недвижимость?

Максимальные скидки - до 600 тысяч рублей. По такому случаю цены снижают крупнейшие застройщики Сургута: Брусника*, СеверСтрой**, Новые Бизнес-Технологии***, Северные строительные технологии****. Также специальные цены предлагают физические лица - собственники недвижимости.

Скидки действуют на квартиры в строящихся и готовых домах, земельные участки, дачи, дома, коттеджи.

Чем еще хороша распродажа, кроме скидок?

В этот день можно решить свой жилищный вопрос просто, быстро и выгодно. За пару часов вы сможете:

  • узнать реальные цены на нужную вам недвижимость;
  • узнать, какую недвижимость можно купить в разных районах города;
  • подобрать подходящий вариант недвижимости;
  • получить бесплатную консультацию по ипотеке и воспользоваться лучшими программами 6 банков со сниженными ставками, сэкономив до 300 тыс. рублей;
  • воспользоваться лучшими ипотечными программами банков;
  • узнать, какую сумму вам одобрят в ипотеку;
  • забронировать квартиру в новостройке.

Что делать, если мне понравится квартира или дача, но не хватает денег?

Консультанты банков-партнёров подберут индивидуальное предложение по ипотеке. Они рассчитают ежемесячный платёж, проконсультируют по процентным ставкам и подскажут оптимальное соотношение срока ипотеки и ежемесячного платежа. С советами ипотечных брокеров на ипотеке можно сэкономить до 300 тысяч рублей.

Звучит неплохо!

Да, распродажа - действительно хорошая возможность за один день решить вопрос о переезде. Или запланировать отдых на майские праздники на собственной даче. Или помочь взрослым детям переехать в собственную квартиру. Новый год - новые решения!

Мы бы сходили, но детей не с кем оставить

Приходите с детьми! Им понравятся беспроигрышная лотерея с гарантированными призами от партнёров и вкусные напитки, чтобы согреться с январского мороза.

Отлично, всё предусмотрели! Куда идти?

Приходите 5 января с 12:00 до 20:00 в ТЦ «Рандеву» (ул. Ленина, 17), 3 этаж.

*ООО “Брусника Сургут”, квартал “Новин”, проектная декларация на сайте http://surgut.brusnika.ru/ofitsialnye-svedeniya.php

**ООО “СеверСтрой”, ЖК “Уютный”, проектная декларация на сайте https://www.severstroy.info/declaration.php

***ООО “Новые Бизнес-Технологии”, ЖК “Новые ключи”, проектная декларация на сайте http://newkeys.ru/o-kompanii/

**** “Северные строительные технологии”, ЖК «Акварель», ЖК «Оранж Хаус», проектная декларация на сайте http://ssthm.ru/surgut/declaration/


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Сегодня в 16:43, просмотров: 135, комментариев: 0


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