​По двум зайцам: выбираем подарок близким и получаем год интернета в подарок

В самом разгаре предновогодняя лихорадка с ее праздничными хлопотами и покупками. Помимо праздничного застолья нужно позаботиться о подарках близким.

Как выяснили исследователи из аудиторской компании Deloitte, в этом году на новогодние праздники россияне планируют потратить в среднем 17 600 рублей, из них примерно 7700 рублей уйдет на подарки.

Большая часть россиян хочет найти под елкой деньги. На втором месте среди предпочтений — путешествия, а на третьем — новый смартфон.

Надо сказать, что «цифровые» подарки уже не первый год подряд входят в тройку самых желанных. Мобильные операторы в курсе тенденций, поэтому в канун новогодних праздников традиционно радуют абонентов акциями и спецпредложениями.

Мобильный оператор МОТИВ, к примеру, дарит абонентам целый год бесплатного интернета — каждый месяц в течение года на баланс будет начисляться по 5 Гб трафика. Для участия в акции необходимо быть абонентом МОТИВ, обслуживаться на тарифе «Вся Россия! За 300», «Вся Россия! За 500» или на любом тарифе «Вместо!» с абонентской платой от 600 рублей и приобрести в офисе МОТИВ или наshop.motivtelecom.ru любой смартфон с поддержкой 4G-интернета. Акция продлится до 31 января 2018 года.