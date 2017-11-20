​Аэропорт Сургута объявляет конкурс в честь 1,5 - миллионного пассажира

Впервые в своей истории во второй половине ноября аэропорт Сургута планирует принять полуторамиллионного пассажира. В честь этого события приглашаем всех желающих принять участие в подготовке выставки «Я в аэропорту Сургута».

Конкурсная работа должна представлять собой снимок, коллаж или видеоматериал, опубликованный на вашей личной странице в одной из социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter). Обязательное условие – присутствие в работе авиационной тематики. Присылайте до 26 ноября свои фотографии и видеоматериалы, связанные с авиацией, творите, придумывайте интересные формы на тему аэропорта, выкладывайте и ставьте хэштеги #я_в_аэропортусургута, #я_люблю_аэропортсургут. Также не забудьте написать комментарий к опубликованной работе! Больше фотографий и видеоматериалов – больше шансов на победу!

Победители конкурса будут отмечены дипломами, фирменными подарками и получат прекрасную возможность при вылете бесплатно воспользоваться бизнес-залом сургутского аэропорта! Результаты будут объявлены в день награждения полуторамиллионного пассажира. Самые оригинальные работы участников будут транслироваться на пилоне в зале вылета аэровокзала.