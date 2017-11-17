​Владельца iPhone можно встретить в бакалее в среду вечером

Владельцы iPhone стали чаще оплачивать покупки через ApplePay. На Урале с начала осени оборот по банковской карте «МегаФона» с привязкой к приложению на яблочном смартфоне вырос в 2,5 раза. Пик шопинга приходится на вечер среды.

Далее в хит-параде дней по популярности покупок через ApplePay идут выходные, вторник, четверг и пятница. Понедельник – самый нелюбимый день для шопинга с мобильного. Чаще всего с телефона оплачивают покупки в бакалеях и супермаркетах, куда уходит большая часть денег. Далее идут рестораны, путешествия, бензин, одежда, аксессуары и аптеки.

Уральские владельцы банковской карты «МегаФона» с привязкой к ApplePay покупают товары круглосуточно.Бум продаж приходится на вечерние часы – с 18:00 до 20:00. Связисты приготовили подарок любителям оплачивать покупки через iPhone.

«Платить с мобильного – удобно и просто. А теперь еще и вдвойне выгодно. К кэшбэку мегабайтами добавился еще 20% кэшбэк для тех, кто пользуется ApplePay с помощью нашей банковской карты. Это поможет использовать возможности смартфона по-максимуму и получать бонусы», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Воспользовавшись банковской картой «МегаФона» и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиент получает кэшбэк 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств может быть до 1500 рублей в месяц.

Отличие карты «МегаФона» заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты «МегаФона» в привязке к ApplePay.

Эмитентом банковских карт «МегаФона является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на https://bank.megafon.ru.

Информационная справка

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.