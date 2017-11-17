ОАО "Аэропорт Сургут" объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения следующих должностей:
- Директор филиала;
- Заместитель директора филиала;
- Начальник инспекции по безопасности полетов;
- Начальник службы информационных технологий;
- Начальник службы авиатопливообеспечения;
- Начальник отдела реализации Сургутского сервисного центра;
- Заведующий производством Сургутского сервисного центра;
- Начальник отдела охраны труда;
- Начальник службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи
Информация по требованиям к вышеперечисленным резервируемым должностям опубликована на официальном сайте ОАО "Аэропорт Сургут" в разделе «Последние новости».
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Отдел по управлению персоналом ОАО "Аэропорт Сургут":
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненную анкету соискателя на должность, относящуюся (не относящуюся) к категории авиационного персонала, с приложением фотографии формата 3x4;
- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
- согласие на обработку персональных данных.
Гражданин по желанию может представить другие
документы, характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные
письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных
конкурсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о
наличии наград и др. Так же по желанию гражданином может быть представленно
эссе на тему: "Какой вклад я внесу в развитие предприятия, занимая данную
должность".
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, об осуществлении трудовой деятельности; анализирует содержание подготовленных кандидатами рефератов (эссе); при наличии возможности и целесообразности проводит индивидуальное собеседование.
Документы на участие в конкурсе принимаются до
14.12.2017.
Документы принимаются посредством электронной связи e-mail: otdelpoyp@gmail.com или лично с 8-00 до 17-00 ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.) по адресу : г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 49.
Отдел по управлению персоналом. Контактный телефон: +7 (3462) 770-509.