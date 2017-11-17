ОАО "Аэропорт Сургут" объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения следующих должностей:

Директор филиала;

Заместитель директора филиала;

Начальник инспекции по безопасности полетов;

Начальник службы информационных технологий;

Начальник службы авиатопливообеспечения;

Начальник отдела реализации Сургутского сервисного центра;

Заведующий производством Сургутского сервисного центра;

Начальник отдела охраны труда;

Начальник службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи

Информация по требованиям к вышеперечисленным резервируемым должностям опубликована на официальном сайте ОАО "Аэропорт Сургут" в разделе «Последние новости».

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Отдел по управлению персоналом ОАО "Аэропорт Сургут":

заявление об участии в конкурсе;

заполненную анкету соискателя на должность, относящуюся (не относящуюся) к категории авиационного персонала, с приложением фотографии формата 3x4;

копию паспорта;

копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания;

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;

согласие на обработку персональных данных.

Гражданин по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград и др. Так же по желанию гражданином может быть представленно эссе на тему: "Какой вклад я внесу в развитие предприятия, занимая данную должность".



Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, об осуществлении трудовой деятельности; анализирует содержание подготовленных кандидатами рефератов (эссе); при наличии возможности и целесообразности проводит индивидуальное собеседование.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 14.12.2017.

Документы принимаются посредством электронной связи e-mail: otdelpoyp@gmail.com или лично с 8-00 до 17-00 ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.) по адресу : г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 49.

Отдел по управлению персоналом. Контактный телефон: +7 (3462) 770-509.