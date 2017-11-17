​Какой может быть Нягань через 30 лет и что для этого нужно сделать уже сейчас?

Ответы на эти вопросы накануне искали активные горожане, общественники, молодежь, бизнесмены, представители городской Администрации, руководители управляющих и строительных компаний на конференции «Нягань – город будущего Югры-2050», которая состоялась при поддержке Заместителя Губернатора ХМАО-Югры Дмитрия Шаповала.

«Задачей следующего года мы определили для себя работу по корректировке документов стратегического планирования и продолжение городского диалога. Нам очень важно, чтобы жители города участвовали во всех процессах, которые происходят в муниципалитете. И самое главное – видели перспективу, могли вместе с городским сообществом строить свое будущее. А значит, были людьми неравнодушными, от которых зависит развитие территории», - подчеркнул в приветственном слове глава города Нягань Иван Ямашев.

Спикерами и модераторами мероприятия выступили преподаватели-практики кафедры ЮГУ «Жилищное строительство и управление девелоперскими проектами», которая уже 4 года функционирует на базе компании «Северные Строительные Технологии».

Одной из главных тем конференции стали вопросы улучшения общественных пространств. Они особенно актуальны в период проведения «Марафона благоустройства», который год назад инициировала Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Так, руководитель группы концепций технической дирекции Иван Иванов совместно с первым заместителем директора по производству ССТ Людмилой Маликовой, разработали несколько предложений по модернизации конкретных дворов в Нягани. А именно предложили, внедрить концепцию «двора без машин», правильного разделения пространства на игровые, спортивные зоны и места семейного отдыха жителей домов.

«Мы работаем в Нягани уже около 7 лет. Город идет к улучшению семимильными шагами, но сегодня есть еще много вопросов, которые нужно прорабатывать: создать пешеходную доступность центра из разных микрорайонов, сделать велосипедные дорожки, развивать недооцененные дороги, улучшать дворовые пространства. Существуют и более глубокие вещи, которые нужно поднять в сознании жителей. К примеру, как быть потребителем, но при этом не ухудшать городскую среду» - рассказал заведующий кафедрой «Жилищное строительство и управление девелоперскими проектами» Вачаган Мовсисян.

Расчету индекса качества городской среды также был посвящен большой блок конференции. Это метод тестирования городов, цель которого – понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. Взяв за основу методику, разработанную проектным институтом «Стрелка» и АИЖК, главный инженер проекта ССТ Евгений Величко вместе с жителями оценил Нягань по основным показателям: жилье и прилегающее пространство, уличная инфраструктура, озеленение, социально-досуговая зона, общественно-деловая инфраструктура.

Примечательно, что жители города очень активно включились в работу. В результате были определены основные точки развития пространств. На основе этого исследования и раннего, более глубокого анализа, Евгений представил комплекс мер по устранению проблемных зон. Он предложил обустроить велосипедные и беговые дорожки для развития спортивного движения среди молодежи, усовершенствовать существующие и создать новые точки притяжения населения, а также уделить внимание главной пешеходной оси Нягани и усилить ее дополнительной, выполнив благоустройство и качественное освещение.

«Определив методы решения проблем общественных пространств, поставив себе конкретные задачи для развития строительства, мы удовлетворим потребности существующего и получим приток нового активного населения, расширим перспективы для развития бизнеса и качественной жизни», - прокомментировал свою работу Евгений Величко.

«Я очень люблю город и впереди у нас все только лучшее. Нягань уже на хорошем счету в округе, поэтому я думаю у нас замечательное будущее», - дополнила жительница города Нягань Нина Павленко.

Вообще течение дня участники конференции рассмотрели свой город с разных сторон. Вместе с бренд-менеджером Натальей Кушниковой они попытались понять, какими смыслами наполнен город, какие эмоции он вызывает у жителей и с чем могут ассоциировать Нягань туристы. Оказалось, вариантов достаточно. Нягань может быть городом улыбок и позитива, городом этнотуризма, центром предпринимательства и даже западной столицей Югры.

Дело в том, что сейчас все города развиваются в сторону креативного потребления. Наша задача – сделать так, чтобы город был креативным генератором. Джейн Джейкобс, одна из первых урбанистов, говорила: чтобы город развивался, нужно что-то продавать за его пределами. Нягани нужно научиться продавать что-то, кроме углеродов. И для этого у города есть потенциал. Но прежде чем проводить реформы, нужно понять, как организована жизнь в городе. Это только наш взгляд. Он может быть, как принят, так и не принят жителями», - уточнил модератор конференции Вачаган Мовсисян.

Ну а в заключительной части мероприятия горожане погрузились в более глубокую тему и рассмотрели Нягань как центр западной агломерации Югры.

Изучив производственные, транспортные и культурные связи между территориями западной части автономного округа первый заместитель директора по производству ССТ Людмила Маликова сформулировала видение и продукт агломерации на мировом, федеральном и региональном уровне.

«Для нас это первый опыт за год нашей работы и я вижу, что мы идем правильным путем. Рассчитываю на то, что такие встречи городской администрации, специалистов и жителей будут регулярными. Сегодняшний день показал, что мы можем быть полезны друг другу», - подытожил рабочий день глава города Нягань Иван Ямашев.