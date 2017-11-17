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​Не спешите с выводами

Недавно на одном из региональных новостных порталов появилась статья о крупнейшем застройщике Сургута — Сибпромстрое. Суть публикации такова: мужчина приобрел у компании квартиру в новостройке, но затем выяснил, что оно «вторичное», плюс ремонт, который клиент заказал у подрядчика, так и не был выполнен. Сургутянин, как подчеркивают в Сибпромстрое, бездоказательно обвиняет в ней застройщика в ущемлении своих интересов.

На данный момент Сибпромстрой уже подготовил претензию в адрес СМИ, опубликовавшего недостоверные, по мнению компании, сведения, и намерен отстаивать свою правоту в рамках российского законодательства, которое позволяет бороться с клеветой: «Информационное агентство опубликовало заведомо ложные, ничем не подтвержденные сведения. Можно ли тиражировать непроверенные истории, выпускать обвинительные статьи, не имея при этом комментариев от стороны, которую подозревают в мошенничестве? Это непрофессионально, возмутительно, и конечно, мы не оставим публикацию без внимания. Однозначно компании нанесен репутационный вред, — подчеркивают в руководстве компании. — Сибпромстрой крайне заинтересован в максимально комфортных условиях приобретения покупателем квартиры, и никогда не нарушал российского законодательства, имея высочайшее реноме».

На все выпады в свою сторону застройщик решил дать поясняющие комментарии, доказывающие, что информация, указанная в статье, не имеет под собой никаких подтвержденных оснований.

Откуда вторичка в новостройке?

В российском законодательстве де-юре нет деления жилья на первичное и вторичное. В обиходе же покупатели и продавцы для собственного удобства делят квартиры на первичные — те, что продаются компаниями-застройщиками, и вторичные — продаваемые от физлица, или же «бывшие в употреблении».

Сибпромстрой финансирует проводимые строительные работы, используя механизм закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). Такая инвестиционная форма, созданная российским законодательством, нужна для стимулирования бизнеса и в первую очередь направлена на развитие производственных компаний. ЗПИФы позволяют продуктивно работать организациям, нацеленным на долголетнее существование.

В итоге, как поясняют специалисты компании Сибпромстрой, их ЗПИФ вкладывает деньги в строительство домов — как свои, так и заемные: «С потребительской точки зрения, главное в том, что такая схема позволяет компании не привлекать к процессу возведения домов деньги дольщиков, что исключает любые риски для тех, кто вложился бы в долевку. Именно из-за того, что жилье Сибпромстроя строится с использованием ЗПИФа, оно и имеет де-факто статус вторич­ного».

Сговора нет

Клиент Сибпромстроя в своих обвинениях говорит о том, что из-за того, что жилье компании продается как вторичка, «на один процент выше ставки по ипотеке. Возможно, какие-то договоренности с банками».

На текущий момент Сибпромстрой сотрудничает практически со всеми финансовыми организациями, которые предлагают различные условия ипотечного кредитования. И, к примеру, сегодня квартиру от этого застройщика можно купить в ипотеку по ставке от 7,5 процента на определенные виды квартир.

«Мы крайне заинтересованы в низких ставках по ипотеке, ведь чем ставки ниже, тем у потенциального покупателя больше возможности оформить кредит. Поэтому «какие-то договоренности с банками» на повышение ставок — это в данном случае игра против себя. По факту наши договоренности, наоборот, позволяют оформить ипотеку при приобретении наших квартир по сниженной, но никак не по повышенной ставке», — отмечает топ-менеджер компании.

Ремонт как помощь

Еще один пункт, который бы хотел прояснить Сибпромстрой для своих клиентов — проведение ремонтных работ в процессе подготовки документов купли-продажи.

У любого покупателя квартиры от застройщика есть возможность выбрать подходящий ему ремонт. Пока идет оформление всех необходимых документов, в жилье покупателя проводятся оговоренные строительные и отделочные работы, и он может въехать в свою квартиру раньше, чем если бы к ремонту отделочники приступили только после оформления документов на собственность.

Подчеркнем, что ремонтные работы проводят фирмы-партнеры, а не Сибпромстрой — он лишь посредник между клиентом и подрядчиком. То есть застройщик заключает договора со строительными бригадами, которые готовы сделать свою работу по сниженной цене для клиентов Сибпромстроя (от четырех тысяч рублей за квадратный метр), и сводит заинтересованные стороны вместе.

Всех подрядчиков компания проверяет на добросовестность, а тех, кто не выполняет или некачественно выполняет свои функции, исключает из списка. На данный момент застройщик сотрудничает с пятью подрядчиками (выбор остается за покупателем), нареканий к которым у клиентов нет.

То есть компания является только связующим звеном и занимается подобной деятельностью лишь для того, чтобы ее клиентам было максимально удобно сотрудничать с Сибпромстроем.

«Средства за ремонт в квартире у покупателя мы переводим подрядчику сразу, но в будущем схему поменяем — оплата будет производиться не заранее, а по факту выполнения работ. Мы дорожим нашими клиентами, поэтому сделаем все возможное, чтобы обезопасить их от неприятных ситуаций», — отмечают в Сибпромстрое.

Кстати, та компания-подрядчик, которая не выполнила свои обязательства перед покупателем, обратившимся к СМИ, уже давно не сотрудничает с Сибпромстроем — застройщик прекратил работу с недобросовестным партнером.

Что имеем?

Неприятная ситуация, разворачивающаяся вокруг Сибпромстроя, как следует из разъяснений ее руководства, не имеет под собой никаких законных аргументов.

Стоит отметить, что Сибпромстрой — крупнейший застройщик города, работающий на рынке Сургута (и не только) более 20 лет. Собственниками жилья от компании ежегодно становятся тысячи людей, а благодаря тому, что квартиры реализуются в уже готовых домах, покупатели не рискуют своими средствами как при других схемах приобретения долгожданных квадратных мет­ров. Можно ли пользоваться таким спросом у сургутян, если нарушаешь закон и обманываешь клиентов?


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Сегодня в 11:52, просмотров: 145, комментариев: 0


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