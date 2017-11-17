​Аэропорт Сургута подвел итоги за 10 месяцев и готовится встретить 1,5-миллионного пассажира

С января по октябрь текущего года сургутский аэропорт обслужил 1 467 931 пассажира. При этом рост пассажиропотока наблюдается в течение всех десяти месяцев. Во второй половине ноября аэропорт Сургута впервые в своей истории готовится принять полуторамиллионного пассажира, что свидетельствует о стабильном росте объемов пассажирских перевозок и развитии маршрутной сети авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут».

Особенностью работы аэропорта в октябре стал переход на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 24 марта 2018 года. Закрепление существующей маршрутной сети и растущий спрос на перелеты связан с открытием новых рейсов, увеличением частот по действующим популярным направлениям, а также развитием трансферных перевозок. В зимнем расписании из аэропорта Сургута возобновлены региональные рейсы в Бугульму, Пермь, Минеральные Воды и Краснодар. Увеличена частота рейсов по ряду направлений – Москва, Казань, Красноярск, Томск.

На внутренних воздушных линиях рост показателей увеличился на 16,6% к январю-октябрю прошлого года, что составляет 1 326 011 пассажиров. Максимальный объем пассажиропотока отмечен на таких востребованных направлениях, как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Тюмень, Самара. Значительных темпов роста достигли и перевозки на международных воздушных линиях. В отчетный период международный пассажиропоток увеличился на 17,8% к аналогичному периоду 2016 года и составил 141 920 пассажиров. Существенный рост пассажиропотока на международных воздушных линиях обусловлен открытием чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию и положительной динамикой большинства других зарубежных направлений в расписании аэропорта. Среди международных направлений наибольшим спросом пользовались Камрань, Пхукет, Бангкок, Худжанд Ош. Также выросло и общее количество самолетовылетов, так за десять месяцев 2017 года было выполнено 9 280 взлетно-посадочных операций, что на 10,2% выше прошлогоднего показателя.

По итогам периода с января по октябрь 2017 года наибольшее число авиапассажиров, вылетающих из аэропорта Сургута, обслужили Utair (745 334 пассажира), «Аэрофлот» (156 958 пассажиров), «Победа» (143 510 пассажиров), общая доля которых в пассажиропотоке аэропорта составила 50,77%, 10,69% и 9,78% соответственно.