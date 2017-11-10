​Аэропорт Сургута впервые принял широкофюзеляжный самолет Airbus A330-200

Сотрудники международного аэропорта города Сургута впервые обслужили самолет Airbus A-330-200. Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший чартерным рейсом из Вьетнама (Камрань), доставил 281 пассажира в Сургут. После проведения всех необходимых процедур по наземному обслуживанию, дозаправки и уборки салона, самолет вылетел обратно с аналогичным количеством пассажиров в Камрань.

Airbus A330-200 – это широкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащённый двумя турбовентиляторными двигателями. Его длина составляет 58 м, размах крыла – 60,3 м, крейсерская скорость – 871 км/ч, дальность полета – до 13 400 километров. Airbus A330-200 рассчитан на комфортабельную перевозку пассажиров и оптимально подходит для перелетов на дальние и сверхдальние расстояния. Максимальная вместимость данного типа воздушного судна может достигать 380 мест.

Прибытие самолета Airbus A-330-200 – значимое событие для сургутского аэропорта. До сегодняшнего дня воздушные суда подобного типа в воздушной гавани Сургута не обслуживались. Аэродром аэропорта соответствует I категории ИКАО – Международной организации гражданской авиации, что позволяет базироваться средним и дальнемагистральным отечественным и иностранным воздушным судам различных типов и модификаций, включая широкофюзеляжные самолеты Boeing-767-200, Boeing-767-300, а также вертолеты всех типов.